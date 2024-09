Emocionado, Paul Stanley revela cómo son sus primeros días convertido en papá de Victoria

La emoción es grande en el corazón de Paul Stanley y de su pareja, Joely Bernat, quienes han hecho realidad el sueño de debutar como papás, tras el nacimiento de su hija, Victoria, el pasado 10 de septiembre. En medio de esta gran ilusión, el conductor del programa Hoy se ha tomado un tiempo para conversar sobre su sentir ante la llegada de esta nueva etapa, feliz de recorrer este camino en el que los aprendizajes han sido constantes. Según admite, se encuentra también muy involucrado en los cuidados de la bebé, quien asegura nació en muy buenas condiciones de salud.

© IG: @paulstanleyd Paul Stanley compartió en Instagram la primera fotografía de su bebé hace unos días.

Paul ya es papá

Amable en su reciente encuentro con la prensa, Paul expresó cómo va todo hasta ahora en casa, mientras él y su esposa cuidan de su hija. “Bendito Dios que todo salió bien, sacó 9.9 la niña de calificación, entonces la Vic con todo. Pues emocionado (estoy)…”, contó el presentador a las afueras de Televisa, declaraciones retomadas por Edén Dorantes para su canal en YouTube. En ese espacio, Paul también contó que tuvo la oportunidad de estar presente en el parto de Joely, aunque un poco nervioso. “No me da miedo la sangre, nada más que sí estaba con mi celularcito así (temblando), la presión…”, expresó sonriente al revelar este aspecto de su vida personal.

Para Paul, se trata de una etapa de gran plenitud, pues a la par de haber hecho realidad el sueño de convertirse en papá está completamente involucrado en cuidar de su hija, una dicha compartida con Joely. “Yo me dedico a hacer mamilas ahora, soy experto. Está dando pecho y fórmula, ya sabes que si llora (la bebé) es cólico, popó, leche o dormir. A mí que no me gusta que me molesten mucho cuando estoy dormido y en paz, esto te cambia la vida porque lo haces con amor, te emociona, no me causa problema…”, contó Stanley, quien disfruta de este instante junto a sus seres queridos.

© @joelybernat Paul Stanley habló de su felicidad al brindar cuidados a su hija.

¿A quién se parece la bebé?

Aunque Victoria tiene apenas unos días de nacida, Paul ya sabe muy bien a quién se parece su hija, según ha revelado el conductor de televisión. “Sí, es cierto… (se parece a mí) … Mi mamá, dice: ‘Vele los ojos’, yo digo que los sacó igual que yo, cafecitos. Pero sí, abueleó mucho, tiene la cara Stanley…”, explicó en otro momento de la reveladora charla con la prensa. “Estoy agradecido con la vida… pero como se dieron las cosas, todo excelente… La nena salió excelente, bien trajeada hasta con los aretitos…”.

© @joelybernat Joely Bernat, esposa de Paul Stanley.

Finalmente, Paul compartió cuál es el sentir de sus seres queridos ante la llegada de una nueva integrante a su gran familia, una emoción que se vive a diario con gran ánimo. “Las abuelas están vueltas locas, mis tías, toda la familia, están muy emocionadas, como que no lo entienden. Es tanta información y tantas cosas de golpe, estás atento a que esté bien la niña, qué necesita, está padre la experiencia…”, dijo el conductor televisivo.