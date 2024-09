Ajena a los comentarios, Sherlyn aconseja: ‘Tengan maestría en vivir su propia vida’

Para Sherlyn la maternidad ha sido un regalo de vida, y no hay nada que disfrute más que pasar el tiempo con su pequeño André, quien hace unos meses cumplió cuatro años. La actriz está consciente de que ser una figura pública implica estar expuesta a todo tipo de comentarios, pero gracias a su madurez e inteligencia ha sabido no engancharse a ellos. Recientemente, algunos internautas hicieron algunas críticas sobre la apariencia de su retoño, y ella ha respondido con un poderoso mensaje en el que ha dejado claro que le tienen sin cuidado ese tipo de comentarios.

© Instagram @sherlyny Sherlyn disfruta pasar el tiempo con su pequeño André.

Cercana siempre con sus seguidores, Sherlyn compartió hace unos días una hermosa postal junto a su hijo tomada durante su reciente viaje a República Checa. “Una página de nuestro libro...”, escribió la intérprete junto a la postal tomada frente a la imponente Catedral de Praga.

Los fans de la estrella de telenovelas le enviaron sus mejores deseos y algunos destacaron lo grande y lindo que está André. Sin embargo, la publicación también recibió algunos comentarios negativos, los cuales señalaron a Sherlyn por supuestamente teñir el pelo de su hijo.

© Instagram @sherlyny Sherlyn compartió esta bella postal junto a su hijo frente a la Catedral de Praga.

La también empresaria no respondió de inmediato aquellos señalamientos, pero el pasado 24 de septiembre compartió un video que bien podría ser considerado como su elegante respuesta a las críticas. Desde el interior de su auto, donde aguardaba a que André despertara para bajarlo, Sherlyn grabó un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Me siento como tan contenta por mí, porque yo antes era como muy exigente conmigo… Porque sí, soy organizada, me gusta el control, me gusta el orden. Y cuando eso no se me daba, porque había cosas que estaban fuera de mi alcance, me frustraba un montón”, confesó. “Y de unos años para acá, mis amores, me la he tomado como tan leve, como que me importa tan poco el ser dura conmigo, porque al final soy la que vive mi vida en primera fila”, continuó.

Sherlyn afirma que 'la opinión de los demás sí importa, pero no tanto'

“Y cuando tú tienes como tan buen autoconcepto, la opinión de los demás sí importa, pero no tanto. Me tomo la vida más práctica, me complico por muchas menos cosas”, aseguró. Además, reconoció que sea dado cuenta de que antes, tal vez porque “hacía demasiadas novelas”, le gustaba “el drama en la vida normal”.

Invita a sus seguidores a vivir su propia vida

Sin embargo, explicó que ha aprendido a dejar ir aquellas situaciones, cosas o personas que no le aportan nada. “¿A qué voy con esto? A que tengo maestría en vivir mi vida bonita. Y los quiero invitar a eso, a que tengan maestría en vivir su propia vida, porque a veces tenemos maestría en tratar de complacer a los demás, en tratar de llenar las expectativas de los demás”, aconsejó a sus seguidores, sin mencionar de manera directa las críticas hacia ella y su hijo. No obstante, sí dejó ver su postura sobre ese tipo de comentarios de terceros.

“Mi invitación es esa, a que tengan maestría en gozarse el tiempo que tienen para estar vivos, para abrir los ojos y tener este hermoso milagro que respirar. Y lo que piensen los demás, pues que se les resbale. Es mejor, se vive más rico, se vive mejor, se vive más feliz, te arrugas menos, te arrugas menos. En fin, los amo”, concluyó.