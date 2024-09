Como nunca, Eugenio Derbez habla de la mamá de su hijo Vadhir

La vida sentimental de Eugenio Derbez ha dado giros significativos a lo largo de los años. Aunque hoy está felizmente casado con Alessandra Rosaldo, en el pasado tuvo romances fallidos, uno de ellos con Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez, y de la que ha hablado como nunca lo había hecho. Abierto a compartir detalles de este aspecto poco conocido de su entorno personal, el cineasta y comediante reveló detalles de ese noviazgo y de cómo fue que ambos lograron conocerse. A pesar de que buscaron hacer funcionar lo suyo nada resultó como esperaban, y en su intento por darse una nueva oportunidad Silvana quedó embarazada, algo que Derbez recuerda con mucha claridad.

© @vadhird Eugenio Derbez habló como nunca de su vínculo con la mamá de Vadhir.

La historia de Derbez con la mamá de Vadhir

Fue a finales de la década de los ochenta cuando Eugenio quedó flechado por Silvana. Según compartió el comediante, conoció a la guapa mujer de manera inesperada, por lo que desde ese momento una historia comenzó a escribirse entre los dos. “A la mamá de Vadhir la conocí, era la corista, le hacía los coros a Rocío Banquells. La conocí en un evento cuando ganó Miss Universo, Lupita Jones. Nos vimos y dije: ‘Wow’, porque era físicamente impactante; alta, de pelo oscuro, muy guapa. Su mamá (de Vadhir) es una mujer también muy guapa…”, dijo durante una charla concedida Gustavo Adolfo Infante para su programa El Minuto que Cambió Mi Destino.

Derbez recordó que sin bien quedó impactado con la belleza de Silvana, ambos eran muy opuestos de personalidades, lo que poco a poco fue afectando la relación. “Nos conocimos y surgió el amor, el romance, empezamos a salir y no teníamos nada que ver el uno con el otro, personalidades opuestas, totalmente, pero yo era muy bruto, para el amor he sido siempre muy burro, soy muy malo para el amor. No me fijaba en nada, a mí me gustaba y caía. No nos llevábamos, no teníamos nada en común, pero yo era: ‘No importa, lo vamos a hacer funcionar a como dé lugar’, y cuál, es seguir luchando contra la corriente y realmente nunca nos llevamos…”, explicó.

© @vadhird Vadhir Derbez y su madre, Silvana Prince.

El nacimiento de Vadhir

Luego de vivir una crisis, Eugenio y Silvana buscaron darse una nueva oportunidad. Aunque no concibieron el hecho de que eso fracasaría, su historia sí dio giro determinante cuando Silvana quedó embarazada. “Estuvimos como tres años juntos en total y muy al final de la relación intentamos otra vez regresar y ya fue como la última vez que dijimos: ‘Vamos a darle una última vez a esto’ y ahí fue cuando se embarazó, lo intentamos y no funcionó…”, confesó Derbez durante la reveladora plática.

© @silvanaprince Silvana Prince y Vadhir recién nacido.

Ante las dudas que a lo largo de estos años ha generado la cercanía de edad entre Vadhir y José Eduardo, hijo de Victoria Ruffo, Derbez quiso hacer una importante aclaración. “Estuvo muy cerca pero no, saquen las cuentas, son los nueve meses, luego nació Vadhir y un año dos meses después nació José Eduardo estuvieron muy pegados porque después de Silvana, la mamá de Vadhir, conozco a Victoria…”, explicó el también comediante, quien hoy disfruta de su gran familia en compañía de su esposa, Alessandra Rosaldo y de la hija que tienen en común, Aitana.