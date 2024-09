Con baile, historia y mucho humor Eugenio Derbez comparte los detalles de su visita a La Casa Blanca

Eugenio Derbez sigue cosechando éxitos gracias a su carrera, y esta vez comparte feliz su visita a La Casa Blanca. El actor fue parte de un selecto grupo de latinos que este miércoles fueron invitados a la recepción que se ofrece en la residencia oficial con motivo del mes de la Herencia Hispana. Emocionado por ser parte de esta celebración, desde muy temprano el actor y productor compartió con sus seguidores en Instagram la ilusión de ser parte de este importante evento.

© IG: @ederbez Eugenio Derbez

"Oigan, quiero presumir que se vea en dónde estoy", dijo sonriente mostrando la calle. "Ni yo adivinaría. Estoy en Washington, D.C.", agregó con una pequeña broma. Y con sentido del humor, continuó: "Estoy en Washington porque me invitaron a La Casa Blanca. No, no a la de 'La Gaviota', no, a la de aquí de Estados Unidos. Y nos invitaron a un selecto grupo de latinos, soy del selecto grupo de latinos porque es el Mes de la Hispanidad”.

La sonrisa de Eugenio se hizo más grande al explicar que iba a hablar de su nueva serie en ViX, Y Llegaron de Noche (They Came at Night), serie de la que recién charló con HOLA! Américas. "Vengo a hablar de ella porque justamente la serie habla de una historia real que le sucedió a un grupo de latinos durante la filmación de la película de Drácula en 1930. Es una historia interesantísima", explicó.

Eugenio se reunió con otros famosos latinos como Alan Tacher, quien se mostró más emocionado por compartir este momento el actor y productor que por ir a la Casa Blanca. Además, coincidió con María Antonieta Collins, Luz María Doria, John Leguizamo, Los Tigres del Norte y Rosario Dawson.

Una noche de risas, baile y orgullo latino

Para Eugenio Derbez esta fue la primera vez que visitaba La Casa Blanca. Impresionado con la vibra dentro del lugar, recorría los pasillos viendo cada una de las fotografías que contaban la historia de los presidentes pasados, así como las visitas de algunas celebridades del momento. El actor y productor hizo fila para poderse tomar una foto con el actual presidente, Joe Biden, para después escuchar el discurso del evento.

© IG: @ederbez Eugenio Derbez y Los Tigres del Norte

La parte más divertida fue cuando las bandas que tocaban música en La Casa Blanca, amenizaron el lugar con notas alegres y latinas. Eugenio y Alan Tacher se dejaron llevar por el ritmo y se pusieron a bailar. al ver parte de la biblioteca, por supuesto que el esposo de Alessandra Rosaldo hizo gala de su gran sentido del humor imitando la voz de uno de sus personajes más conocidos: El Maestro Armando Hoyos. Además, bromeó con el parecido entre él y una estatua que encontró en su camino.