Eugenio Derbez responde a las recientes declaraciones de Victoria Ruffo

Para Eugenio Derbez la relación con Victoria Ruffo, su exesposa y madre de su hijo José Eduardo, ha tomado nuevos matices a raíz del nacimiento de su primera nieta en común, Tessa, quien llegó al mundo el 30 de junio pasado. El cineasta y comediante habló de este nuevo vínculo con la actriz de telenovelas, a propósito de los recientes comentarios que Victoria hizo a la prensa, en los que de manera simpática abordó la posibilidad de reunirse en la Navidad con los Derbez y hasta de la supuesta idea de un reality familiar de los Ruffo. Aunque todo es sarcasmo, Eugenio reaccionó a esos dichos, respondiendo en el mismo tono a lo expresado por la intérprete.

© Getty Images Eugenio Derbez disfruta de la estabilidad familiar.

Eugenio, gentil con Victoria

De paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, Eugenio fue abordado por los medios de comunicación, ávidos por conocer su opinión sobre lo dicho por Victoria, quien contó que podría pasar la Navidad con los Derbez, aunque no le gusta cómo cocinan. “Así tanto como que pasar la Navidad juntos, no digo que no, pero lo veo difícil. Si nos cae con mucho gusto le hacemos lo que ella quiera…”, dijo Eugenio entre risas, declaraciones retomadas por medios como Despierta América. En ese sentido, también reaccionó a lo expresado por la actriz, quien según los reporteros dijo que su nieta Tessa tenía más parecido a los Ruffo. “Ahí sí que el público opine, que el público vote, el gen es muy fuerte…”, dijo.

Amable como suele ser con los reporteros, Eugenio despejó las dudas sobre si incluiría en su famoso reality la participación de las mamás de sus hijos. “Alguna vez se platicó de eso, yo no estoy cerrado, no estoy negado, pero creo que sería el mes más complicado de mi vida, imagínense cómo me iría, me destrozarían en tres segundos, voy a ser más viral que La Casa de los Famosos…”, dijo con sentido del humor.

© @jose_eduardo92 Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se reencontraron en el nacimiento de Tessa.

Reitera su buena relación con Victoria

Tras dejar en el pasado las diferencias, Eugenio se siente tranquilo de que todo marche bien para él en lo familiar, y que su relación actual con Victoria haya tomado nuevos rumbos tras la llegada de Tessa, la nueva integrante de la famosa familia. “Tenemos muy buena relación por Tessa y por José Eduardo, y por ustedes para que descansen…”, dijo con sentido del humor, reiterando la actitud con la que ahora asume su presente y sus relaciones.

© @victoriaruffo Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez.

Sin embargo, Eugenio no se deslinda de su responsabilidad pasada, consciente de que cuando existen problemas entre las parejas, los hijos son quienes padecen por estas circunstancias. “Yo la verdad es que cuando pasé por esto estaba muy chamaco, estaba un poco desesperado. Yo creo que en este tipo de cosas los que más sufren son los hijos, los llevamos entre las patas, pero ya aprendí la lección…”, explicó en su charla con los medios de comunicación. De esta manera, Eugenio pone en alto la estabilidad que prevalece al interior de su círculo familiar, orgulloso de ver a los suyos rodeados de paz y de nuevas experiencias.