Alessandra Rosaldo recuerda cómo fue ese primer momento en que se enamoró de Eugenio Derbez

El amor entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se ha fortalecido con el paso del tiempo. Doce años atrás, la pareja celebró por todo lo alto su boda, un compromiso del que se sienten enteramente orgullosos. Sin embargo, su romance pasó por varias etapas, e incluso estuvieron a punto de dar por terminado su noviazgo. Sin embargo, las esperanzas y el cariño mutuo hicieron prosperar lo suyo, felices de haber superado cualquier obstáculo. Al hacer un recuento de todo lo vivido, la cantante de Sentidos Opuestos también ha revelado cómo surgió el flechazo con su ahora esposo, cuando al ser invitada a participar en el programa Vecinos, del cual Derbez era productor, se dio la magia.

En días pasados, Derbez celebró sus 63 años

Así se dio el flechazo

Alessandra recordó durante una entrevista con Yordi Rosado que viajó a Canadá para grabar el episodio del programa, en el que supuestamente ella y Eugenio serían una pareja en la ficción. Al llegar a su llamado, la cantante vivió un flechazo repentino y fue ahí en donde comenzó la historia. “Me acuerdo haber visto a mucha gente de la producción y demás… y de repente lo veo a él y fue así, como que me llamó la atención. Bajo las escaleras y me voy acercando a él, lo voy viendo y digo: ‘Yo no sabía que era guapo’, lo vi guapísimo. Te lo juro que yo lo viví en cámara lenta…”, explicó en la reveladora conversación. “Él de repente voltea, me ve, se le ilumina la cara y nos sonreímos los dos, nos vamos acercando y algo pasó, había estrellitas alrededor…”.

Conmovida, la intérprete también recordó cómo la intensidad de ese sentimiento comenzó a tomar fuerza. “Nos abrazamos, yo no sé si ese abrazo duró 30 segundos o 3 minutos, pero no nos podíamos soltar y yo le decía al oído: ‘Gracias por invitarme’… No nos soltábamos y yo ahí con el corazón a todo lo que da. Fue totalmente inesperado, ni él lo buscó ni yo lo busqué, ni nadie lo huera esperado jamás y a partir de ese momento es como si nos hubieran quitado un velo… fue muy impresionante…”, reveló.

© @alexrosaldo Alesandra Rosaldo asegura que fue mágico conocer a Derbez.

La primera cena tras el flechazo

Al ahondar en su relato, Alessandra evocó esa primera cena que juntos tuvieron tras haber quedado cautivados de manera mutua. Y aunque no había nada declarado, todo comenzó a tomar fuerza. “Fuimos descubriendo que los dos somos virgo, que él es del 2 de septiembre y yo del 11 de septiembre. Cada cosa que platicábamos era (impresionante). Empezaba a descubrirnos. Fue muy mágico, fue empezar a partir de ese momento a descubrirnos…”, dijo Rosaldo, sin olvidar que los demás integrantes de la producción también habían sido cómplices o testigos de lo que ocurría.

© @alexrosaldo Alessandra y Eugenio llevan 12 años casados.

Lo más complicado, asegura, fue volver a la realidad tras aterrizar de vuelta en México, pues tanto ella como Eugenio estaban en una relación. “Yo tenía un novio, él tenía una novia y fue muy complicado porque obviamente ninguno de los dos lo buscamos y no lo imaginamos. Ninguno de los dos quisimos lastimar a nadie ni mucho menos… Yo terminé la relación que yo tenía, para mí fue muy claro. La parte de su historia te la tendría que contar él…”, aseguró Alessandra. “Queríamos hacer las cosas bien y al mismo tiempo moríamos de amor…”, reveló.