Adal Ramones habla del viaje que hizo a Inglaterra con su ex esposa

A más de 12 años de que Adal Ramones firmó el divorcio con Gaby Valencia, el actor continúa teniendo una cercana relación con ella, al grado, que hace unas semanas, viajaron juntos a Inglaterra, en compañía de su hijo Diego, a quien fueron a dejar a aquel país, donde estudiará los próximos años. Dando lecciones de madurez, la ex pareja mostró cómo sí puede existir una relación cordial después del divorcio y cómo, a pesar de la separación, siguen unidos como padres y familia. El conductor contó que su actual esposa, Karla de la Mora, estuvo enterada de todos los detalles del viaje que realizaron para despedir a su hijo.

Los detalles del viaje con su ex

En entrevista para Ventaneando, Adal Ramones habló de este viaje que realizó junto a su ex esposa: “Me fui con la mamá de Diego a Inglaterra a dejarlo, hace tres semanas y la verdad la pasamos increíble”, confesó. Para sorpresa de los televidentes, el actor contó que su esposa, Karla de la Mora, fue quien le compartió varias recomendaciones para visitar en aquel país: “Ella me dice: ‘¿cómo se la pasaron tú y Gaby?, vayan a tal restaurante’. No la pasamos increíble, Gaby, Diego y yo”, contó el Adal sobre el viaje familiar.

Adal confesó que, aunque pasaron días muy divertidos con Diego, en cuanto llegó el momento de dejar al joven en su colegio en Inglaterra, cada quien tomó su camino: “Cuando lo dejamos, nos subimos al tren, cada quien agarró para su lado, ella se fue a Italia y yo me vine a México, porque hay chamba”, explicó. A pesar de que ya no son pareja, admitió que se sigue preocupando por la madre de sus hijos: “Estoy bien al pendiente de ella y le dije: ‘Háblame cuando llegues a Roma’”, platicó el actor.

Familia más allá de la separación

El actor se deshizo en halagos hacia su ex esposa y hacia su actual esposa y madre de sus hijos pequeños: “La verdad es increíble, es una gran mujer una gran mamá y Karla, ¿qué te digo?, volvió el amor a mi corazón”. Sobre la gran relación que tiene con Gaby Valencia, dijo: “Hay matrimonios que lamentablemente llegan al divorcio odiándose y es lamentable, porque las víctimas siempre son los hijos, pero afortunadamente hemos podido llevar la fiesta en paz y Gaby me ha hablado cuando tiene algún problema: ‘Oye Adal, ¿qué me aconsejas?”.

Fue en 2012 cuando, luego de más de una década juntos, Adal y Gaby decidieron ponerle punto final a su historia de amor juntos. Aunque el conductor es muy discreto con los detalles que comparte de su vida privada, en 2018, contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, detalles de su separación, como que la fama jugó un factor importante: “Yo creo que te desvías entre tanto halago, es como una droga, había chicas que me decían: ‘Quiero contigo’ y no es bueno desviar la mirada a otras personas, porque toda la energía que tu le das a tu pareja, le quitas un 20% y la repartes, ya no es el 100, cuando quieres recobrar cosas ya es muy tarde, porque ya me sentía muy a gusto fuera de mi casa, pero eso sí, fueron ríos de llanto, por no dormir a mis hijos y no despertarlos, pero yo me lo había buscado”, recordó.