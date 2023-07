Danna Paola, Sofía Reyes y Kim Petras estrenan ‘tqum’, Blessd y Maluma nos traen ‘El Reloj’

Seguimos en mood de vacaciones, con idea de escaparnos de vacaciones a disfrutar de la música y el sol. Y este fin de semana Blessd y Maluma estrenan El Reloj. S Club nos llena de nostalgia con These Are the Days; Jhayco lanza Holanda; y Kim Petras, Sofía Reyes y Danna Paola nos llenan de ritmo con tqum (te quiero un montón).

Blessd y Maluma - El Reloj

Después de haber lanzado juntos Imposible Remix en el año 2021, canción que no solamente se establece como la primera producción de estos dos referentes de la música urbana, sino que debe verse como ese primer sencillo que hizo historia en su natal Colombia y en todo el mundo. Este junte marcó un referente dentro de la música urbana, se consolidó como un ejemplo de unión entre artistas de generaciones diferentes, algo imposible antes los ojos de muchos pero que sin lugar a duda marcó la vida de un joven talento que en la actualidad se ha vuelto la super estrella del género urbano. El Reloj fue una canción que nació de un proceso de creación muy fuerte, la producción se llevó a cabo bajo una dupla ganadora, Los RudeBoyz, reconocidos productores de la ciudad de Medellín con quienes Blessd y Maluma están totalmente familiarizados.

S Club - These Are the Days

¡Todo un llamado a la nostalgia! S Club (antes S Club 7) está de vuelta con una nueva canción de ritmo pop que nos transporta a los finales de los 90s, y con el que da inicio su regreso a los escenarios con la gira The Good Times Tour, que arrancará en octubre. En el video podemos ver a Rachel Stevens, Tina Barrett, John Lee, Bradley McIntosh y Jo O’Meara recordar los buenos tiempos de la época en la que marcaron a toda una generación con su música y los programas de televisión. Lamentablemente, el 6 de abril pasado, Paul Cattermole falleció repentinamente, lo que provocó la salida de Hannah Spearritt del proyecto. Sin embargo, el cariño del resto de los integrantes hacia su público los motivó a seguir adelante y han dedicado These Are the Days a su gran amigo, a quien volvemos a ver tan sonriente como siempre en los cortos del video.

Kim Petras, Sofía Reyes y Danna Paola - tqum (te quiero un montón)

Tomando el primer verso, Petras le agrega su voz pegajosa y llena de deseo a este cautivador sencillo, haciéndolo con mucho estilo y actitud para darle una nueva dimensión al track, solidificando más su potencial como un hit a través de géneros. Sofía y Danna revelaron en la alfombra roja de los Premios Juventud —en donde interpretaron la canción en vivo por primera vez— cómo es que este remix se hizo realidad: Kim se convirtió en fan de la canción, utilizándola constantemente en sus redes sociales. Cuando Sofía le propuso hacer una nueva versión, Kim no dudó en tomar esta oportunidad de ser invitada a ser parte de su reciente canción favorita. Entró al estudio con Sofía y el productor Thom Bridges—quien también produjo la versión original de la canción—donde hicieron una videollamada con Danna para que todos pudieran ser parte de ese momento que conmovió a la cantante estadounidense hasta las lágrimas.

Residente - Quiero Ser Baladista

René Pérez Joglar, conocido como Residente, dejó a sus fans atónitos con el lanzamiento de su nuevo cortometraje cinematográfico en blanco y negro de su nuevo sencillo Quiero Ser Baladista en colaboración con el multipremiado artista global, intérprete y actor, Ricky Martin. El cortometraje en blanco y negro, de aproximadamente 10 minutos de duración, es una obra de arte dirigida por Residente, quien luce su icónica gorra con el logotipo [R], y ofrece versos de rap y letras de balada que expresan que el rap vive dentro de él.

Jhayco - Holanda

El creador de éxitos puertorriqueño, Jhayco, da rienda suelta a la próxima entrega de su estilo Vida Rockstar con el lanzamiento de un nuevo sencillo, Holanda. El reciente sencillo del artista, compositor y productor es una pista futurista que muestra la transformación de Jhayco, junto con un video musical dirigido por NAVS ambientado en la ciudad postapocalíptica donde se desarrolla Vida Rockstar. Se ve a Jhayco alzando el vuelo mientras se transforma en un murciélago, la especie animal que comparte Vida Rockstar con los humanos, y luego se encuentra con una mujer holográfica de su propia creación.

Piso 21 y Gabito Ballesteros - Me Liberé

Una forma de dejar atrás el despecho, el desamor y disfrutar de los ritmos regionales mexicanos y el reguetón. Me Liberé fusiona meticulosamente elementos únicos de la norteña tradicional con un reggaetón clásico contundente, manteniendo la esencia de Piso 21 y Ballesteros presente a lo largo de la canción. En el tema, los artistas se unen para tejer una historia sobre los problemas que conlleva estar en una relación tóxica, iluminando al mismo tiempo la tranquilidad que se consigue al poner fin a esos círculos viciosos.

Jorkan - Ronaldo Nazário

“Con Ronaldo Nazário, no solo quise rendir homenaje a un ídolo, sino que también invito a todos a conectarse con la pasión y la emoción que el fútbol despierta. La canción es un recordatorio de que el deporte no solo es un juego, sino una fuente de inspiración y un catalizador para perseguir los sueños más audaces”, dice Jorkan.

Myke Towers - LaLa

El ardiente vídeo cuenta con la participación de la actriz española María Pedraza y fue rodado en Jávea, España. La canción, que forma parte de su último álbum, La Vida es Una, se lanzó en marzo de este año y recientemente ha tenido un impacto cultural y global.

Álvaro Díaz & Papi Sousa - Poke Freestyle

Durante el mes pasado, los fanáticos de Álvaro Díaz comenzaron una campaña para liberar su próximo álbum, Sayonara, exigiendo que el artista urbano-alternativo certificado platino lance su álbum completo. La campaña comenzó en las redes sociales con el hashtag #FreeSayonara. Debido a las contundentes solicitudes, Díaz se comprometió a lanzar nueva música antes de lanzar su próximo álbum, Sayonara. POKE FREESTYLE junto a su colaborador de mucho tiempo, Papi Sousa, es “un clásico de Alvarito y Papi Sou”.

Lali & Moria Casán - Quiénes Son?

El track, compuesto por Lali, Mauro De Tommaso y Martín D’Agosto que samplea la emblemática frase de Moria, a quien la artista define como una pionera, se convirtió inmediatamente en uno de los favoritos de sus seguidores. Quiénes Son? condensa el desprejuicio y carisma de ambas divas. El video oficial, dirigido por la misma Lali junto a Lautaro Espósito, reúne a dos de las mujeres más icónicas de su país, derrochando brillo, glam y una coreografía increíble.

Cheo Gallego - Freestyle México

En el tema, Cheo Gallego hace referencia a nombres y frases de canciones de icónicos artistas mexicanos como Vicente Fernández y Pedro Infante, así como a emblemáticas figuras de la cultura mexicana, incluyendo a Octavio Paz y Frida Kahlo. La canción resalta las hermosas tradiciones de México, como el Día de Muertos, y comparte las enseñanzas que le dejó El Chavo del 8.

Jay Wheeler, Anuel AA y Bryant Myers - Pacto Remix

Tras el rotundo éxito de la canción original con los artistas puertorriqueños Dei V, Luar La L y Hades66, que ya ha alcanzado más de 50 millones de reproducciones en YouTube, Jay Wheeler ha complacido oficialmente a su fanaticada que, a través de las redes sociales se volcó pidiendo un remix del sencillo que pertenece a la más reciente producción discográfica del artista.

Gonzalo Calmet - Vale la Pena

El tema es el segundo sencillo promocional del álbum, junto a Lupita Infante, artista mexicoamericana nominada al Grammy Latino, Grammy Americano y Premio Lo Nuestro; entre otros. La nieta del icónico Pedro Infante acompaña a Gonzalo Calmet con luz propia y un talento único para interpretar juntos este bolero con aires mexicanos. Volvieron los Boleros es el segundo trabajo discográfico de Gonzalo Calmet, quien rinde homenaje al género bolero con obras originales de su autoría en un álbum de 10 canciones, donde a través de su insignia y grandes colaboradores de distintas partes del mundo, el bolero vuelve a hacerse presente en Cuba, México, Argentina, Perú, USA e incluso Italia.

Alessandra Aguirre - Vivir Sin Ti

Una joven artista que ha causado sensación en la escena musical, nació y creció en Lima, Perú, y comenzó a explorar su amor por la música a una edad temprana. Armada con su guitarra, Alessandra comenzó a escribir canciones y actuar en pequeños eventos locales. Perfeccionó su técnica de canto en la prestigiosa universidad de música Berklee en Boston, Massachusetts, en donde desarrolló su estilo único de pop y rock y perfeccionó sus habilidades musicales. Además de su música, Alessandra causó una impresión duradera en los jueces Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie cuando representó a su país natal, Perú, en la temporada 21 de American Idol. Después de pasar por sonidos como disco & funky. Alessandra Aguirre este 2023, sale con el sonido de el Nuevo Pop y por primera vez en Español, su lengua natal.

Franco Rey - ¿Por Qué No Lo Dejas?

Un catártico tema que busca tocar las fibras más sensibles de los escuchas, haciéndolos reflexionar sobre su relación sentimental a través del cuestionamiento que da título a la canción. La letra, de la autoría de Franco Rey, muestra una mezcla de pasión y valentía, instando a liberarse de las cadenas y buscar la felicidad merecida.

Alex Rose - Oversize

Una compilación de 10 canciones basadas en una fusión de reggaetón, trap y ritmos electrónicos que cuenta con la colaboración de varios artistas puertorriqueños que ayudaron a establecer el movimiento urbano como Dalex, Hozwall, Juhn y Kele. El proyecto inicia con Oversize, una canción que define el concepto de Alex en cuanto a quién es musicalmente y cómo se expresa: “Oversize viene de la moda, el flow, el talento y todo lo que canto queda oversized para encajar en un solo estilo. Yo soy pequeño pero soy oversize en la música aunque no me mencionen”.

Ovy on the Drums y Felix Klain - Baila Bonito

Este es el segundo tema en el que Ovy On The Drums y Felix Klain colaboran, habiendo trabajado previamente en el exitoso sencillo Borracha. Para esta ocasión, contarán nuevamente con el apoyo de los jugadores del Real Madrid, al igual que en su canción anterior, como parte de la celebración del campeonato. El lanzamiento del tema coincide con el cumpleaños de Vinicius y será parte de las festividades.

Kurt - Luz Prendida

“Esta es una canción que describe cómo se siente encontrar un buen amor, el momento en que llega la persona correcta y te das cuenta de que todo tiene un tiempo y un lugar. Quise retratar todo el proceso del enamoramiento: desde la incertidumbre de los primeros encuentros (donde apenas te estás gustando con alguien, pero hay una conexión brutal) hasta el punto donde ambos están completamente enamorados”, asegura Kurt.

Ivan Cornejo - Aquí te Espero

Cornejo vuelve a cautivar con su intrincado toque de guitarra y letras llenas de emoción que cantan al sentimiento que uno siente cuando se aprovechan de él. El cantante alternativo de música mexicana expresa la angustia que uno sufre cuando está emocionalmente unido a una persona que se aprovecha de ti, pero decide rendirse porque se ha entregado el poder. Ivan nos ofrece otro poderoso tema que marca una nueva era en su incipiente carrera.

Arthur Hanlon - Legados Bachata

Una serie de álbumes de concepto, cada uno celebrando los éxitos más icónicos de la música latina, por género. El primer álbum de la serie, Legados: Bachata, le rinde homenaje a la bachata, con versiones instrumentales de gloriosos de temas como Propuesta Indecente, de Romeo Santos; y Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra, además del primer sencillo, Darte Un Beso (originalmente grabado por Prince Royce), y aquí interpretado por Arthur en el piano con la exquisita voz de Peter Nieto. “He dedicado mi carrera y mi música a la música latina por más de 20 años. Para mí es un honor hacer versiones instrumentales al piano de las mejores canciones de la música latina. ¡Gracias por tantos hits!”, dice Arthur.

Darell - Everybody Go to the Discotek

Un álbum de perreo que tiene sus orígenes en la vieja escuela del reggaetón y el trap, en combinación con diversos ritmos como bachata, dembow y funk brasileño, creando una experiencia musical única. Darell, la mente maestra detrás del éxito global Te Boté Remix y del reciente éxito Me Dice Daddy, con Omar Courtz, sencillo que Bad Bunny compartió recientemente que está escuchando, incorpora en su tercer álbum grandes artistas y productores.

Pink Pablo - Veo Luces

Con esta nueva propuesta nos ofrece un ritmo más suave y profundo, que nos lleva a una pausa para respirar y relajarnos, luego de los explosivos temas que entregó en los últimos meses, muy distintos en cuanto a las sensaciones que nos deja ahora con Veo Luces.

Jey Blessing - Decimal

“Un título que simboliza la transformación y la dinámica cambiante en mi vida. Representa la idea de cambio y adaptación a nuevas circunstancias”, comentó Jey Blessing. “Así como un decimal es una representación precisa de una fracción, la canción refleja mis sentimientos y vivencias en una etapa donde siento la necesidad de trazar una línea divisoria con mis colegas para redefinir mi identidad artística y marcar la diferencia en la música que quiero presentar”, agrega.

Le Coco - ASDA

Esta es una canción seductora y franca que expone a Le Coco como un talento increíble que no teme a los riesgos, demostrando sus mejores talentos para la apreciación del público. Con un sonido vanguardista pero bailable, la canción a ritmo de dembow nos lleva en un viaje lleno de lujuria donde la cantante derrama carisma. El video refleja la vibra de la canción y la complementa para lograr presentarla como una obra de arte más completa. En este, la vemos en ropa interior—mostrando su cuerpo al igual que sus sentimientos—mientras seduce a su pareja, manifestando vulnerabilidad emocional al seguir sus impulsos y lograr una atmósfera sexy en este visual.

Ramón Vega - PA‘ TI :)

El joven rompecorazones mexicano, Ramón Vega, muestra al mundo su dinámica musical con el lanzamiento de su segundo álbum PA’ TI :). El tema principal del álbum, dEsANiMao :(, con Christian Nodal, reúne a dos generaciones de estrellas mexicanas en una poderosa balada melancólica.

Alex Luna - Me Quieres Cuando No Estás Bien

Una montaña rusa emocional de ritmos modernos y letras profundas, que exploran con honestidad el amor y el anhelo. La segunda entrega de su próximo EP Introspección, consolida a Luna como el trovador del amor de hoy y establece como uno de los cantautores más interesantes de esta era. Me Quieres Cuando No Estás Bien es, de hecho, la muestra perfecta de lo que llamó la atención del magistral compositor y productor Édgar Barrera, quien lo enroló en las filas de los artistas de su innovadora casa discográfica Borderkid Records.

partywatcher - Teodoro

Una versión moderna del legendario éxito de bachata Los Pobres También Aman (Pobre Diablo), de Teodoro Reyes. La inspiración para Teodoro, que también sirve como homenaje a Reyes, surgió a raíz de la crianza de partywatcher en la República Dominicana escuchando este clásico repetidamente mientras crecía. Ahora, en lo que partywatcher continúa su evolución como artista, redescubriendo sus raíces caribeñas e incorporando estos ritmos a su música, se asoció con otros dos artistas dominicanos emergentes para ofrecer una interpretación magistral que aprovecha la nostalgia a la vez que se mantiene relevante en la escena musical actual.

Domenic Marte - Vete

Tras el éxito obtenido con su último álbum de estudio For You, Marte lanza una nueva canción fusionando distintos ritmos interesantes que nombró Vete, un tema de intriga y desamor inspirado en la vida cotidiana de las parejas, donde hay conflictos de traición y deslealtad.

If I Loved You - Vagabon

¡La banda sonora de Red, White & Royal Blue llegará pronto! La cinta, basada en el bestseller del New York Times de Casey McQuiston y escrita y dirigida por el brillante director puertorriqueño ganador del premio Tony, Matthew López, Red, White & Royal Blue la película, te dejará encantado y anticipando ansiosamente lo que sucederá con esta pareja improbable pero perfectamente emparejada.

Draco Rosa & Natalia Lafourcade - Blanca Mujer

“New Orleans, a primeros de abril, en el 94. Él está condenado a morir por amar demasiado...”, Así empieza Blanca Mujer, una de las canciones más sentidas e intensas del cantautor puertorriqueño Draco Rosa, quien la escribió cuando luchaba contra el cáncer y humanizó a la muerte, transformándola en una mujer con el poder de llevarlo “a su guarida”. El conocido tema fue interpretado en vivo por el ícono puertorriqueño y la reconocida cantautora mexicana Natalia Lafourcade hace una década y hoy Draco Rosa sacó esta versión remasterizada, como el primer sencillo de su próximo disco.

Trueno ft. Cypress Hill - FUCK EL POLICE (REMIX)

Sin miedo a revelar las realidades de la sociedad de hoy en día, FUCK EL POLICE de Trueno lanza diatribas de frustración y determinación mientras cuestiona a la autoridad. El resurgimiento de la estrella argentina lo encuentra encendiendo el fuego que lleva por dentro al rendir homenaje al 50 aniversario del hip hop, y qué mejor manera de conmemorar el año dorado del hip hop que con el icónico y multi-platino grupo del hip hop, Cypress Hill. Con una celebración como ninguna otra, Trueno y Cypress Hill desatan la tormenta perfecta en el remix oficial de FUCK EL POLICE.

