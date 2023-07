Thalía, la invitada sorpresa en ‘La Casa de los Famosos México’

La Casa de los Famosos México es todo un éxito por las diversas personalidades que conviven frente a las cámaras día y noche. En redes sociales se nota que Wendy Guevara es la favorita para ganar el reality, con un cariño especial para el Team Infierno, integrado, además de Wendy, por Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Emilio Osorio; y el recién eliminado, Apio Quijano. Thalía conoce muy bien a los personajes en la pantalla, y como toda una fan, aceptó emocionada la invitación de parte de la producción para ser una invitada especial, aunque fuera de manera virtual.

La noche de este jueves, la cantante y actriz se conectó con los integrantes del reality, causando una grata sorpresa entre ellos. Más allá de contarles lo mucho que disfruta del show, Thalía fue una conexión entre el público y los habitantes, haciéndoles preguntas de la gente sobre cómo percibían el éxito del reality y otros detalles más, siempre con cuidado de no darles información de lo que sucede en el exterior para no romper con la dinámica del programa y el aislamiento de los concursantes.

Así como el Team Infierno, el resto del Team Cielo que continúa en la casa, conformado por Mariana “Barbie” Juárez y Jorge Loza; quedaron muy contentos con la visita virtual de la intérprete de Amor a la Mexicana.

De los 14 participantes, ya sólo quedan siete, con la final cada vez más cerca. Los favoritos del público empiezan a quedar en la casa y la emoción, así como la estrategia, crecerá cada semana hasta perfilarse al verdadero ganador.

Thalía, encantada con los memes de La Casa de los Famosos

Desde que inició el show en México, Thalía se declaró fan de esta edición de La Casa de los Famosos y confesó que no se pierde ningún detalle, pues la emoción de la convivencia y las nominaciones la tienen pegada a la pantalla. Encantada con la situación dentro de la famosa casa y con el ingenio de los espectadores, se divirtió mucho con los memes que hicieron de ella y los integrantes del reality.

Uno de ellos fue un video en el que podíamos ver la entrada de su exitosa telenovela, María la del Barrio, con los participantes como protagonistas. Wendy Guevara es la protagonista de la historia, Apio Quijano en el papel se Soraya Montenegro (Itatí Cantoral), Emilio Osorio es Nandito, Sergio Mayer sería el Tío Güero, mientras Nicola es Luis Fernando. Bárbara Torres, en personaje de Excelsa, de La Familia P.Luche, se convierte en Carlota. Y Paul Stanley es el chef de aquella familia adinerada, un papel que el presentador de TV había tomado en la casa del reality antes de ser expulsado.

Thalía no paraba de reír con las ocurrencias de la gente y publicó el clip en sus propias redes sociales. “No sé quién haría este video, pero está sensacional🤭😂😜”, escribió. Y agregó: “¡Cómo me he reído con las cosas que están pasando en esa casa! 🤪🤪🤪”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.