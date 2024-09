Majo Aguilar pone un alto a la especulaciones sobre su relación con su prima Ángela Aguilar y su familia

Aunque Majo Aguilar ha procurado mantenerse al margen de la vida de su prima, Ángela Aguilar, no ha logrado escapar de los cuestionamientos en torno a la relación que mantiene con ella y a las decisiones que ha tomado en los últimos meses respecto a su vida personal. A pesar de esto, siempre logra escapar de ellas con respuestas puntuales y acertivas, sin necesidad de entrar en detalles. Sin embargo, Majo se ha visto en medio de un mar de rumores y especulaciones, debido a unas declaraciones que hizo recientemente, las cuales han sido sacadas de contexto e interpretadas por algunos como indirectas hacia la hija de Pepe Aguilar. Es por eso que no ha tardado en aclarar la situación, por lo que en sus redes sociales ha emitido un comunicado en el que ha pedido un alto a los señalamientos de los que ha sido objeto sin fundamento, así como a las especulaciones en torno a su relación con los Aguilar.

Hace unos días, Majo tuvo un encuentro con la prensa en el que fue cuestionada sobre si tenía planes de boda con su novio, el cantante Gil Cerezo, y si es que estaría dispuesta a invitar a toda su familia; preguntas a las que respondió positivamente. Sin embargo, sus declaraciones fueron interpretadas como una indirecta hacia Ángela y su esposo Christian Nodal, pues en el pasado la intérprete reveló que no fue invitada al enlace de su prima. Algo que incluso trascendió a los medios de comuniación, quienes hicieron eco de esta situación. Es por eso que Majo quiso aclarar la situación y de forma tajante puso orden a todo lo que se dice en torno a ella y su familia. “En la mañana vi una nota y por eso estoy haciendo este video. Ya no voy a hablar nada de mi familia porque es increíble como todo lo sacan de contexto. Entiendo que es un juego, la industria y tal, pero hay un punto donde esto ya se salió de control, ya fue demasiado”, expresó la integrante de la dinastía Aguilar en un video que compartió en su perfil de Instagram.

La intérprete explicó cómo fue que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, luego de que la prensa le hiciera preguntas muy específicas. “No sé por qué jaló tanto esto de, entre los chismes me refiero, ese tema de que si estoy enojada, que si me hicieron, que si no me hicieron. A mí nadie me ha hecho nada. Y a ver ¿qué pasó?, que me preguntaron en una entrevista en el aeropuerto que si yo invitaría a Ángela y a mi familia a mi boda, si en algún momento me iba a casar, y yo dije que ‘sí’, y las notas son: 'Majo lanza fuerte indirecta, ella sí invitaría a su familia'”, agregó.

Majo aseguró que a pesar de estar acostumbrada a este tipo de situaciones, últimamente la situación se ha vuelto insostenible, por lo pidió parar el hate en contra de ella y de su familia. “Entiendo que es un juego a la industria y tal, pero hay un punto donde es un juego y hay un punto donde ya esto está saliendo de control, o quizás se salió de control desde hace tiempo y yo no lo había visto, pero ya fue demasiado, donde es una cosa terrible, como todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con Ángela, con mi tío Pepe, inventándose cosas”, expresó.

La reflexión de Majo sobre toda la controversia

Finalmente, Majo dejó en claro que no seguirá el juego de algunos medios y fans, por lo que se mantendrá al margen de su carrera y la vida de su familia. "Mi lema es puro amor, y tengo que ser congruente con lo que digo que soy, y no está padre ya tanta comparación. Y como les digo, toda esta cosa que se han inventado, y cuando digo se han inventado, cada quien sabe a quién me refiero. No son todos los fans, ni son todos los medios, pero todo lo que se han inventado de, esto que han alimentado esta confrontación horrorosa de odio, de muchísimo odio, está horrible, y yo no pienso participar en eso”, finalizó.