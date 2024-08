La divertida cita doble de Majo Aguilar y Alex Fernández con sus parejas

Después del revuelo que causó en redes sociales el anuncio de su primera gira juntos, Majo Aguilar y Alex Fernández continúan con su plan de trabajo. Como parte de su itinerario, los cantantes filmaron en la Ciudad de México, el videoclip del tema Cuéntame, la canción que grabaron juntos y que servirá como carta de presentación de este interesante proyecto en el que, por primera vez, se fusiona el talento de dos de las grandes dinastías musicales de nuestro país. A esta cita laboral, los intérpretes no acudieron solos, lo hicieron de la mano de sus parejas, quienes se convirtieron en sus invitados especiales.

© IG @majo_aguilar Majo Aguilar reveló que el encargado de dirigir el tema de 'Cuéntame', fue su novio, Gil Cerezo

El apoyo de sus parejas

A través de su cuenta de Instagram, Majo Aguilar compartió algunos detalles de cómo se vivió tras bambalinas la grabación de esta canción, que marca el inicio de esta histórica colaboración. La cantante, acompañó estas imágenes de un dato que resultó muy interesante para sus seguidores, quienes se enteraron de que, la mente maestra detrás del clip de la canción es nada más y nada menos, que su novio: “Un poco del detrás de cámaras de Cuéntame, interpretada por Alex Fernández y yo, y el video espectacular dirigido por @gilcerezo. ¡Qué emocionante!, ¿Cuánto les está gustando?”, se lee en este mensaje donde se dio a conocer que, una vez más, Majo y su novio, el vocalista de la banda Kinky, unen sus talentos.

Pero no sólo la cantante contó con la presencia de su pareja en el set de grabación, Alex Fernández, estuvo acompañado de su esposa, Alexia Hernández, según se aprecia en una de las fotos de este álbum del detrás de cámaras. Para la grabación de su primer videoclip juntos, Majo y Alex protagonizaron una cita doble en la que sus parejas, se convirtió en su mayor inspiración.

© IG @majo__aguilar Con esta foto de los cuatro juntos, Majo compartió detalles del detrás de cámaras de su primer videoclip junto a Alex Fernández

Sus vidas en pareja

Luego de disfrutar del inicio de su noviazgo alejados de la vida pública, ahora, Majo Aguilar y Gil Cerezo comparten su amor con el mundo a través de redes sociales donde, no sólo publican detalles de su relación, sino también, pormenores de los proyectos musicales que han hecho juntos. De acuerdo con la cantante, a sólo un par de meses de celebrar su tercer aniversario de amor, todavía no hay planes de boda con el músico: “No tengo prisa, estamos muy contentos, muy tranquilo, hemos construido una relación y no hay ninguna prisa, no estamos corriendo”, confesó hace un par de semanas Majo al programa Despierta América, de la cadena Univisión.

Video relacionado

© @alexfernandez.g Alex Fernández estuvo acompañado de su esposa, Alexia Hernández, en la grabación del video de 'Cuéntame'

Por su parte, Alex Fernández anuncia la gira con Majo Aguilar, en medio de uno de los momentos más felices en el terreno personal, debido al reciente nacimiento de su hija, Nirvana. Siguiendo el consejo de su abuelo, don Vicente Fernández, para el cantante, no hay nada más importante que su familia, por esta razón, cada que tiene la oportunidad, incluye a su esposa Alexia Hernández en sus planes de trabajo, como la gira que realizó el año pasado en Estados Unidos, junto a su papá, Alejandro Fernández, donde estuvo acompañado en todo momento de su esposa (quien estaba embarazada) y de su hija mayor, Mía.