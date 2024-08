Majo Aguilar comparte la verdadera razón por la que no fue a la boda de Ángela y Nodal

En los últimos días, la sorpresiva boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha acaparado los titulares. Los detalles del enlace matrimonial se han convertido en tendencia, debido al hermetismo con el que se manejó el evento, realizado la semana pasada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Cuernavaca, Morelos. Debido a la conexión sanguínea entre Majo Aguilar y la novia, la prensa cuestionó a la también cantante, por qué no acudió al enlace matrimonial de su prima, sincera, la hija de Antonio Aguilar Jr, reveló que no fue convocada.

© IG @nodal Ángela y Nodal se casaron el pasado 24 de julio en Cuernavaca

¿Por qué no fue a la boda?

Debido a que la boda de Ángela coincidió con el Juego de las Estrellas, donde Majo Aguilar interpretó el himno nacional mexicano, muchos miembros de la prensa, creyeron que ese compromiso laboral le había impedido acudir a la boda de su prima; sin embargo, para sorpresa de los presentes, Majo confesó que no fue invitada: “Yo estaba cantando el himno nacional, que fue precioso, porque fue en Ohio, no hubo comunicación, yo no sabía que se iba a casar, la verdad”, confesó en entrevista para Despierta América.

Independientemente de que no fue convocada al enlace, Majo quiso enviarles sus mejores deseos a los novios: “Que les vaya lindo”, dijo. Por su parte, confesó si, en sus planes a corto plazo, está llegar al altar con su novio, el músico Gil Cerezo, con quien en octubre próximo celebrará tres años de noviazgo: “No tengo prisa, estamos muy contentos, muy tranquilo, hemos construido una relación y no hay ninguna prisa, no estamos corriendo”, explicó la cantante de 30 años de edad.

© Getty Images La cantante reveló que no fue convocada al enlace

Sin rivalidades en la familia

Majo y Ángela son las representantes femeninas más destacadas en la música, esta situación ha dado pie a comparaciones entre ellas; sin embargo, durante años, la mayor de las Aguilar ha intentado echar por tierra cualquier tiempo de rumor asociado con alguna rivalidad: “Las dos cabemos. Yo siempre he dicho, no son olimpiadas, no es como que tiene que ganar la una o la otra. Y hablo específicamente de ella, porque siempre es esa la comparación”, declaró Majo a las cámaras de Ventaneando, a inicio del 2022.

© IG @majo__aguilar Majo junto a sus primos, Ángela, Leonardo y Aneliz

Por su parte, Ángela Aguilar también ha echado por tierra los rumores de una rivalidad con Majo, cuando ambas estuvieron nominadas al Premio Lo Nuestro en la categoría de Artistas Revelación Femenina, galardón que ese año ganó la ahora esposa de Nodal: “No hay rivalidad y justamente agarré mi celular porque ayer le escribí a mi prima y le mandé muchos sticker diciéndole que muchas felicidades por su nominación. Literal no hay rivalidad entre mi prima y yo porque empezamos a cantar juntas en la despedida de mis abuelos, la adoro”, comentó en aquel entonces Ángela.