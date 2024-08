Majo Aguilar y el emotivo mensaje a su tío, Pepe Aguilar: 'Que sigas teniendo ese corazón tan lindo'

Es un momento de alegrías para Pepe Aguilar, quien celebró su cumpleaños cobijado por el amor de sus seres queridos. Su hija Ángela Aguilar y su yerno, Christian Nodal, estuvieron presentes en el festejo, según las imágenes que el cantante y los suyos compartieron en sus redes sociales. Como era de esperarse, varios de los integrantes de la dinastía musical extendieron sus buenos deseos y felicitaciones al intérprete, entre ellos Majo Aguilar, su sobrina, quien se abre paso con éxito en la escena musical. Aunque la joven no fue invitada a la boda de su prima Ángela en días pasados, sí hizo evidente la gran cercanía con su círculo familiar, por lo que envió a su tío una emotiva dedicatoria por su nuevo año de vida.

© @majo_aguilar Majo Aguilar reiteró el cariño que tiene por Pepe Aguilar.

Las palabras de Majo a su tío Pepe

Tan activa como suele ser en sus redes sociales, Majo se tomó un tiempo para enviar a su querido tío Pepe un mensaje de felicitación en el que pone en alto el gran cariño que le tiene. La joven además reveló un par de fotografías en las que aparece junto a él durante sus instantes de convivencia. “Tío querido, muy feliz cumpleaños. Que sigas teniendo ese corazón tan lindo por el que te quiero tanto. Que sigas cumpliendo cada uno de tus sueños. Happy bday!”, escribió la cantante al pie de las postales, las cuales han recibido miles de “me gusta” de sus seguidores.

© @majo_aguilar Majo Aguilar deseó lo mejor a Pepe Aguilar en su día.

Para Majo, la relación con Pepe Aguilar y sus primos es de cordialidad, así lo ha dicho la joven cantante en sus pasadas entrevistas, en las que incluso descarta algún tipo de diferencia o molestia por no haber sido invitada a participar al espectáculo de su tío, el cual lleva por nombre Jaripeo Sin Fronteras. “Lo que siempre he dicho, cada quien tiene derecho a armar su show como lo quiera hacer y no pasa nada, no es nada malo. En este caso a mi tío se le hizo lo más conveniente que estuviera mi papá, Ángela, Leonardo y todos ellos, pero todo bien…”, explicó la cantante meses atrás en una charla con medios como Radio Fórmula.

© @majo_aguilar Majo Aguilar y Pepe Aguilar.

Majo no fue invitada a la boda de su prima Ángela

En días pasados, Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron su boda, un evento familiar que se llevó a cabo en privado y con la asistencia de personas muy cercanas al círculo de los cantantes. En las fotos pudimos ver a Pepe Aguilar, su esposa Aneliz, así como más integrantes del famoso clan, sin embargo, la gran ausente fue Majo, quien reveló por qué razón no asistió a la boda de su prima. “Yo estaba cantando el himno nacional, que fue precioso, en Ohio, para México y la MLS (Major League Soccer), pero además no hubo comunicación, no sabía que se iban a casar, la verdad. Yo estaba haciendo mi carrera, mi trabajo…”, explicó la intérprete en una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando.

© Getty Images Majo Aguilar contó por qué no fue a la boda de su prima Ángela.

En ese sentido, y muy reservada, Majo respondió de manera amable al ser cuestionada sobre sus deseos para la pareja de esposos. “Que les vaya lindo…” afirmó durante la charla, sin ahondar en más explicaciones. En otro momento, en una plática para EXA radio, Majo reveló que tiene buena relación con su prima Ángela, incluso dijo estar abierta a colaborar con ella si surgiera la idea de cantar algún tema juntas.