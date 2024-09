Tania Rincón comparte detalles del estado de salud de su papá

El viernes pasado, después de celebrar con sus compañeros de Hoy el cumpleaños de Paul Stanley , Tania Rincón hizo su maleta para correr al encuentro con sus papás , quienes se encontraban en Guadalajara, a la espera de que su papá, don Carlos Rincón , fuera sometiéndose a una operación de columna. Tras el susto, la conductora compartida con sus seguidores pormenores de este viaje relámpago que realizó, de la mano de su inseparable novio, Pedro Pereyra , quien la acompañó en esta travesía en la que, por fortuna, la cirugía de su padre resultó un éxito, por lo que hace unas horas, regresó a la Ciudad de México para cumplir con su compromiso laboral en el matutino de Televisa .

© IG @taniarin Tania Rincón

¿Qué le pasó a su papá?

A través de sus historias en Instagram, la presentadora compartió un texto en el que explicó por qué tuvo que hacer este viaje de emergencia: “Ahí les va la historia… me vine desde el viernes a Guadalajara, porque operaron a mi papá de la columna (un sustito), por fortuna todo salió bien, que digo bien, mejor de lo esperado, porque no le tuvieron que poner la placa de titanio”, escribió Tania quien, también compartió con sus seguidores un poco de los problemas técnicos que tuvo en el avión de regreso a casa, que por momentos, la hicieron pensar que perdería el vuelo.

Tras el susto que le provocó la hospitalización de su papá, Tania regresó a casa más tranquila, después de ver lo bien que se está recuperando su padre: “Don Carlos es un roble y está al 100, con el mejor ánimo. Lo dan de alta mañana”, escribió hace unas horas la conductora, dando un tierno que, en cualquier momento de este lunes, su papá dejará el hospital para continuar con su recuperación en casa. En este viaje relámpago, Tania contó con la compañía y apoyo de su novio, Pedro Pereyra, quien sostiene una linda y cercana relación con los padres de la michoacana.

© IG @taniarin En este viaje relámpago a Guadalajara, Tania estuvo acompañada por Pedro Pereyra

Su compañero inseparable

A través de sus historias, Tania compartió pormenores de la travesía que enfrentaron a su regreso a la capital del país: “Y que nos bajan del avión por temas de mantenimiento”, escribió en otra historia. Por fortuna, la presentadora estaba acompañada de Pedro, quien hizo que la espera se volviera más llevadera: “No estoy sola, estoy con este compa, ¿sí nos vamos a ir hoy?”, se le escucha a decir en otra historia. Después de un rato, la pareja pudo abordar el avión y regresar a la Ciudad de México, donde los hijos de Tania ya la esperaban.

© IG @taniarin Debido a que Tania es la única hija de don Carlos, tienen una conexión muy especial