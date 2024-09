Tania Rincón presume su fin de semana familiar junto a su novio y el papá de sus hijos

Desde su ruptura sentimental con el padre de sus hijos en marzo de 2023, Tania Rincón y Daniel Pérez han hecho prevalecer la grata convivencia. Tal ha sido la cercanía por el bienestar de su familia, que ambos suelen reunirse en ocasiones especiales. De hecho, en días pasados, la conductora del programa Hoy disfrutó de un fin de semana en compañía de sus seres queridos, no solo junto a su nuevo novio, Pedro Pereyra, pues en esa reunión también estuvo presente su ex, según mostró Rincón al presumir las fotografías de su divertido fin de semana para el recuerdo.

© @taniarin Tania, su novio Pedro Pereyra y su ex, Daniel Pérez, disfrutaron con los niños de un día de alberca.

Tania Rincón apuesta por las buenas relaciones

Cercana como suele ser a sus seguidores en redes sociales, Tania mostró un álbum de fotografías en las que da vistazos del encuentro organizado por ella y los suyos. “Un fin de semana para recordar”, escribió al pie de las fotos, que de inmediato llamaron la atención entre sus seguidores. En estas postales, aparece Tania disfrutando de un día de alberca junto a su novio Pedro, pero entre los invitados también está su ex, Daniel Pérez, quien se deja ver jugando con los hijos que tuvo con la conductora.

Cabe destacar que Daniel también estuvo acompañado por su actual novia, una chica de nombre Alejandra Márquez, quien de la misma manera apuesta por la sana convivencia con Tania. Una de las fotografías incluidas en la publicación muestra a las dos parejas mientras posan frente a la cámara, todos regalando sonrisas para hacer evidente la armonía que prevalece al interior de su círculo.

© @taniarin Tania Rincón disfrutó de un fin de semana familiar con su novio y el padre de sus hijos, Daniel Pérez.

Unidos por el respeto

No es la primera vez que Tania hace evidente la buena relación que mantiene con su ex y la actual novia de este. Recordemos que meses atrás, para la celebración del cumpleaños de la hija que ambos tienen en común, Amelia, Daniel asistió al festejo organizado por Tania acompañado de su novia, algo que no pasó de vista por quienes siguen de cerca los pasos de la presentadora de televisión. Posteriormente, en junio, Tania mostró en sus historias de Instagram otra fotografía en la que ambas parejas disfrutan de un día de boliche, felices por esta manera de escribir el presente y pasar la página de cualquier diferencia.

© IG @taniarin Tania Rincón y su ex conviven en parejas desde hace varios meses.

Tania, orgullosa de la amistad con su ex

Luego de su separación, Tania dejó claro el buen trato que prevalece entre ella y su ex. Después de todo, lo más importante para ambos es brindar estabilidad y armonía a sus hijos en común. Así mismo, valoran el tiempo en que juntos formaron una familia y escribieron una historia de amor colmada por gratos recuerdos. “Nuestro amor evolucionó y estamos no solamente por los niños bien, sino porque al final Dani siempre va a ser una persona que siempre va a ser importante en mi vida, independientemente de que me haya dado dos grandes hijos. Siempre va a ser una persona importante en mi vida y yo sé que también en la de él y sí, la verdad es que estamos muy, muy bien…”, reveló Rincón en una entrevista concedida meses atrás a Edén Dorantes para su canal en YouTube.