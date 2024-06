En familia, Tania Rincón y su ex esposo celebran a su hijo Patricio

A poco más de un año de haber anunciado su divorcio, Tania Rincón y Daniel Pérez se han convertido en un ejemplo de cordialidad como padres. Después del duelo por su separación, la ex pareja ha retomado su vida y le ha dado una nueva oportunidad al amor: ella con el productor de televisión, Pedro Pereyra y él con la doctora Alejandra Márquez Sainz. Sus nuevas relaciones amorosas no les impide mantenerse cercanos por sus dos hijos, Patricio y Amelia, quienes en casa cuentan con el apoyo de la nueva familia con la que ahora cuentan. En ese sentido, el pasado fin de semana, Tania Rincón y su ex, dieron lecciones de madurez al reunirse, con sus parejas, en el festival escolar de su primogénito.

© IG @taniarin Tania Rincón

Unidos por Patricio

Con el objetivo de que Pato, como le dicen de cariño, sintiera el cobijo de sus seres queridos, Tania Rincón y Daniel Pérez se reunieron en la escuela para aplaudir su participación. En el escenario, el niño escuchó la potencia de su porra conformada por su hermanita Amelia, sus papás y sus respectivas parejas. Mostrando su herencia Rincón, el pequeño, de 7 años de edad, derrochó talento durante el número de break dance que preparó para el fin de curso. Orgullosos de Pato, tanto Tania como el padre de sus hijos, compartieron fotos de este evento, incluida la primera en la que posan como la gran familia en la que se han convertido.

A través de sus perfiles en Instagram, la ex pareja compartió la foto en la que, por primera vez, posan únicamente los seis: “Pato Pérez Rincón. Te robaste el show… literal. Te amo mucho. ¡Feliz fin de ciclo escolar!”, le escribió Daniel Pérez a su hijo. Por su parte, la conductora de Hoy compartió un álbum que acompañó de la frase: “No son solo fotos, son momentos cargados de emociones”. Entre las imágenes que publicó, llamó la atención una en la que aparecen, sentados en la escalera de la casa que compartía el ex matrimonio, en primer plano, Tania Rincón, Amelia y Pedro Pereyra y, en segundo, Alejandra Márquez, Pato y Daniel Pérez, junto a un globo con la leyenda: "¡Felicidades Pato!".

© IG @taniarin Tania Rincón

La cordialidad, la clave tras el divorcio

Para Tania Rincón y su ex esposo ha sido importante que la rutina de los niños durante la transición familiar, tras el divorcio, sea lo más amigable posible, de ahí que han hecho un gran trabajo a la hora de unir fuerzas. La cordialidad familiar se extienda a las redes sociales donde, además de seguir a su ex esposo, Tania Rincón también sigue a su novia, por lo que es común ver en Instagram que la conductora y el padre de sus hijos intercambien reacciones positivas a las fotos con sus nuevas parejas.

© IG @taniarin Tania Rincón

Hace un par de meses, Tania Rincón compartió con la prensa, a su salida de Televisa, algunos detalles de su noviazgo: “Como dicen: ‘Ni el dinero, ni el amor se pueden ocultar’, eso es más que evidente. Nos conocimos en un evento deportivo, hace poquito más de dos años, cuando fue el Mundial de Qatar, vamos a cumplir seis meses”. Sobre cómo está viviendo esta relación, dijo: “Estoy muy contenta, está entendiendo mi rutina, mis horarios, cuando se puede, nos vemos y nos escapamos a cenar a algún lugar. Aprovecho cuando los niños se van con Dani”.