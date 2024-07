¡Ya está en París! Tania Rincón comparte sus primeras aventuras rumbo a las Olimpiadas

Después de la emotiva despedida que le prepararon en Hoy , Tania Rincón , hizo sus maletas para emprender uno de los viajes más importantes de su carrera . Cumpliendo un sueño, la presentadora viajó a París para formar parte de la delegación TUDN , de Televisa en las Olimpiadas. A través de su cuenta de Instagram, la originaria de La Piedad, Michoacán, compartió varios detalles de su llegada y de cómo se va adaptando a la ciudad que será su hogar las próximas semanas.

© IG @taniarin La conductora compartió detalles de su arribo a la capital francesa

Como el resto de sus compañeros que viajaron a México, Tania se ha enfrentado, como primera réplica, al cambio de horario, debido a que, las transmisiones se realizarán en la madrugada de París: “Está muy lindo, ya se siente aires olímpicos, no sé si tengo más hambre o sueño, pero bueno, día de adaptación, porque empezamos a las 3 de la mañana, así que, buenos días, México, buenas tardes, París”, comentó en una de sus historias que grabó en las calles de aquella icónica ciudad.

Además de levantarse muy temprano, Tania acudió a hacer algunas compras, para abastecerse de productos de primera necesidad: “Ya estoy aquí en París, está fresco, hace como un vientito. Me salí a caminar alrededor del hotel, estamos muy cerca de la Torre Eiffel y fui al súper, compré manzanas, champú, cosas que no me traje de México”, le contó a sus seguidores, mientras disfrutaba de la belleza de este sitio donde ya Se siente el ambiente olímpico.

La conductora formará parte de la delegación de Televisa en las Olimpiadas

A pesar de las exhaustivas jornadas laborales, Tania se mantiene activa y decidió salir a correr en las inmediaciones de su hotel, fue entonces que quedó impactada con la estructura arquitectónica más famosa de la capital francesa: “Miren a quién me encontré, las Torres Eiffel, que ya está vestida de gala con los aros olímpicos, ahí está muy guapa. Hay mucha gente, mucho turista, ¡qué belleza!”, comentó la conductora mientras disfrutaba de la imponente construcción.

© IG @taniarin Emocionada de ver de cerca la Torre Eiffel, Tania llamó a sus hijos en México para compartir con ellos este momento

La llamada más especial