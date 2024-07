El mensaje de Galilea Montijo a Tania Rincón por su nueva aventura profesional: 'Te voy a extrañar mucho'

En próximos días, Tania Rincón dejará las emisiones del programa Hoy para asumir un nuevo reto profesional que la tiene muy emocionada. La presentadora hizo el anuncio a través del matutino, espacio en el que recibió las muestras de cariño y los buenos deseos de sus compañeros, entre ellos Galilea Montijo, quien le dedicó un sentido mensaje para reiterarle lo mucho que la extrañara. Para fortuna de los seguidores de la guapa presentadora, solo estará ausente de la producción por un mes, pues en próximos días viajará a la ciudad de París para unirse al equipo de TUDN en la cobertura de los Juegos Olímpicos.

© @galileamontijo Galilea Montijo le dedicó una emotiva despedida a su amiga Tania Rincón.

La noticia fue destapada por Arath de la Torre durante la transmisión del programa Hoy, momento en el que el presentador le dirigió unas palabras a su compañera. “Este juego fue en honor a Tania Rincón. Vamos a despedir a Tania porque se va un mes a París a los Juegos Olímpicos…”, dijo, para luego reiterarle sus buenos deseos. “Te queremos desear mucho éxito, te quiero, te has preparado, te va a ir muy bien”, expresó al aire. Por su lado, Tania agradeció al equipo de Hoy por el apoyo, así como a la productora Andrea Rodríguez, sin olvidar prometer que, en un mes, estará de vuelta.

Galilea Montijo extrañará a Tania

En otro momento, Galilea tomó la palabra para desearle lo mejor a su compañera en esta próxima aventura profesional. De hecho, la tapatía decidió darle a Tania como regalo un termo con mensajes, un lindo detalle con la finalidad de que tenga a todos sus compañeros en sus pensamientos mientras se encuentre lejos de México. “Tanía no sabíamos qué regalarte, te queremos decir algo y como no sabíamos qué regalarte para tu viaje, mira de parte de todos…”, dijo Gali, quien aprovechó para desearle mucha suerte y aconsejarle que no olvide irse de compras.

© @taniarin Tania Rincón estará ausente en el programa Hoy solo por un mes.

Por si fuera poco, Galilea expresó su sentir a través de las redes sociales, espacio en el que reiteró a Tania su cariño. Así mismo, expresó lo mucho que la echará de menos este tiempo que esté fuera del programa. “Se nos va mi @taniarin a Paris a mandarnos mucha Diversión de los juegos olímpicos #paris2024entelevisa. ¡Te voy a extrañar mucho! Pero estoy muy orgullosa de ti por chi… que eres”, escribió la tapatía en su cuenta de Instagram, incluyendo una fotografía de ella junto a Tania, ambas sonrientes y dando muestra de la cercanía y complicidad que mantienen.

© @taniarin Tania Rincón fue despedida por sus compañeros, quienes le desearon lo mejor en París.

La emoción de Tania a unos días de aterrizar en París

A través de sus redes sociales, Tania Rincón ha hecho evidente su emoción ante este nuevo reto profesional. Gracias a su pasión por el deporte, es que ha logrado colocarse en este tipo de coberturas, las cuales la han hecho viajar por el mundo y dar muestra de su versatilidad frente a las cámaras. “¡Sin fuego no hay olímpicos! Así que nuestra querida @taniarin se une a la delegación y será la encargada de encender el Fuego de La jugada rumbo a París 2024”, se puede leer en las redes sociales de La Jugada TUDN.