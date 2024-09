Amelia Vega despierta sospechas de un embarazo a su paso por República Dominicana: ‘Vamos a ver qué pasa’

Amelia Vega y Al Horford visitaron su natal República Dominicana debido a un motivo muy especial. El basquetbolista, que actualmente juega con los Boston Celtics, fue condecorado por el presidente Luis Abinader con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero. Fue durante esta cita tan especial que la Miss Universe 2003 llamó la atención por su look, el cual dejaba ver un vientre ligeramente abultado, lo cual hizo sonar las alarmas de un sexto embarazo.

Para la ceremonia solemne, Amelia — quien comparte cinco hijos con Horford— lució un vestido camisero en color blanco de corte A con estampado de animal print con detalles en verde. Completó su look con un clutch y stilettos del mismo color. Su silueta no pasó desapercibida desde que llegó al lugar, por lo que al finalizar el evento fue abordada por la prensa, quienes de inmediato la cuestionaron sobre la posibilidad de un sexto bebé.

© @ameliavega Amelia Vega y Al Horford en las afueras del recinto de Palacio Nacional

"Realmente somos una familia numerosa, además de las cinco barridas que sí he tenido, me han pegado muchas más... Vamos a esperar a que el tiempo hable, porque un embarazo nuca se puede negar", dijo simpática. "A mí me gusta mantener el suspenso ahí, que estén pendientes", agregó la reina de belleza quien es madre de Ean, Alía, Ava, Nova y la pequeña Mila.

© @ameliavega El vestido que llevó Amelia Vega despertó las sospechas de un embarazo

Las preguntas sobre la posibilidad de tener un bebé más, Amelia, de 39 años, respondió entre risas: "Ya después de cinco no se puede dudar nada, ¿verdad que sí?". Sin confirmar si estaba o no en estado de embarazo, añadió: "Eso se lo vamos a dejar a Dios. Somos una pareja abierta a la familia, obviamente me encantan los niños y hoy hay cinco, vamos a ver qué pasa".

'Nos encanta tener una familia grande'

A inicios de este año, Amelia y Al abrieron las puertas de su hogar a nuestra revista hermana ¡HOLA! República Dominicana. En esta conversación, la cual se dio en su nuevo hogar en Boston, Massachusetts, la reina de belleza se pronunció acerca de la posibilidad de agrandar la familia, asegurando que no descartaban la idea, pero que en ese momento quería recuperase de los nacimientos de sus hijos.

© Fotos: CHRISTY & CO. PHOTOGRAPHY/ MILA EUGENIA Amelia Vega y Al Horford con sus cinco hijos

"Definitivamente recuperarse de cinco cesáreas, una detrás de la otra, no es nada fácil", indicó. "Nos encanta tener una familia grande, pero mi enfoque en este momento es recuperar mi físico, también la fuerza, no sólo de la cirugía sino de todo lo que conlleva, y es largo el proceso. Entonces, por ahora no, pero no puedo decir que nunca jamás. Ahora estoy en modo recuperación".