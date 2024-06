Amelia Vega y su esposo Al Horford llenan de orgullo a su amada República Dominicana

Felicidad y orgullo son las emociones que persisten por estos días en el hogar de Amelia Vega y Al Horford. La semana pasada el pívot de los Celtics de Boston conquistó el logro más grande de su carrera en el básquetbol. Al se convirtió en el primer dominicano en conquistar un anillo de campeón de la NBA, tras la victoria de su equipo contra los Dallas Mavericks. En medio de lo que ha sido la celebración de este hito, Amelia, recién reparó en un dato curioso: ambos han llenado de orgullo a su amada República Dominicana; él en el deporte y ella al ser coronada como Miss Universe 2003.

© @ameliavega Amelia Vega y Al Horford

Fue la propia reina de belleza quien reparó en esta coincidencia. A través de sus redes sociales, Amelia — quien comparte cinco hijos con Al— compartió una emotiva publicación en sus redes, acompañada por un par de fotografías en las que explicó lo orgullosa que se siente de que ambos estén poniendo a su país en alto. "¡Una increíble coincidencia y un logro sin igual! 🏆🌟 Entre tantas emociones, no había asimilado completamente lo especial que es ser los primeros en nuestras respectivas áreas. Primer campeón Dominicano de la NBA y la primera Miss Universo Dominicana. ¡Qué orgullo poder representar a nuestro bello país juntos! 🇩🇴🙌🏼".

© @ameliavega Trofeo de Al Horford

En la primera imagen, Amelia aparece posando junto a Al en una selfie; él con el trofeo del campeonato y ella colocando su corona sobre el premio. En la segunda foto, ambos acomodaron el trofeo y la tiara en la misma copa, de modo que quedara como uno solo. Los fans de ambos no fueron indiferentes a esta bonita coincidencia; famosos con raíces dominicanas como Celines Toribio, Francisca, Clarissa Molina y Juan Luis Guerra reaccionaron al post de la modelo.

"Estaba escrito en su destino", "Trabajado, nunca regalado", "Una pareja grande", "Todo dominicano debe estar muy agradecido con ustedes", "Ay qué bellos, son nuestro orgullo", "Dios los siga bendiciendo", fueron solo algunos de los más de seis mil comentarios de sus seguidores, quienes comparten su felicidad.

¿Otro pequeño en la familia?

Al y Amelia forman una de las familias más bonitas del medio, junto a sus cinco hijos: Ean, Alía, Ava, Nova y Mila. A inicios del 2024, la familia abrió las puertas de su hogar a ¡HOLA! República Dominicana para mostrar su nueva mansión en Boston, Massachusetts. En dicho encuentro, la modelo de 39 años se sentó a conversar con nuestra edición hermana y ahí fue cuestionada si ella y su marido han hablado de la posibilidad de tener un sexto bebé.

© Hola Amelia Vega y Al Horford con sus hijos

Ante esto, fue clara y dijo que por el momento está en plena recuperación de lo que han sido sus cinco cesáreas. “La pregunta del millón (risas). Definitivamente recuperarse de cinco cesáreas, una detrás de la otra, no es nada fácil. Nos encanta tener una familia grande, pero mi enfoque en este momento es recuperar mi físico, también la fuerza, no sólo de la cirugía sino de todo lo que conlleva, y es largo el proceso. Entonces, por ahora no, pero no puedo decir que nunca jamás. Ahora estoy en modo recuperación”.