María Elena Salinas le dedica un sentido mensaje a Jorge Ramos: ‘Tu legado está cimentado’

El pasado 9 de septiembre se dio a conocer la próxima salida de Jorge Ramos de Univision, luego de casi 40 años en sus filas. Las reacciones no se hicieron esperar, empezando por las del círculo más cercano del periodista, como su pareja Chiquinquirá Delgado y su hija Paola, e incluso su exesposa Gina Montaner. Ahora, otra conocida comunicadora que compartió por años con el mexicano, ha compartido un sentido mensaje con el que ha reconocido su entrega y profesionalismo: Maria Elena Salinas.

Este 12 de septiembre, a tono con el famoso TBT (Throwback Thursday), la periodista californiana de raíces mexicana le dedicó una publicación en Instagram a su excompañero. “En este retrojueves me regreso décadas con recuerdos de los más de 30 años que compartí con Jorge. Nos vimos crecer como personas y como periodistas”, escribió en las primeras líneas de su mensaje.

“Lo vi brillar, luchar por sus derechos y los derechos de los demás, siempre en busca de la verdad”, continuó Salinas, quien actualmente es periodista independiente y colaboradora de ABC News. La periodista recordó los años que compartieron tanto a nivel profesional como fuera del ambiente laboral. “Recorrimos el mundo, cubrimos guerras, elecciones, moderamos debates y vimos nacer y crecer a nuestros hijos”, escribió.

En su post, Maria Elena compartió varias fotos junto a Jorge en las que mostró algunos de los momentos que compartieron juntos, no solo en el estudio de televisión, sino también en la cobertura de eventos importantes, como las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

La periodista también publicó un par de fotos del día en el que ella y Jorge fueron reconocidos con el Premio a la Trayectoria durante la edición número 33 de los Premios Emmy Noticia y Documentales el 1 de octubre de 2012. La ceremonia se llevó a cabo en el Frederick P. Rose Hall, en el Jazz At Lincoln Center, e Nueva York. Los periodistas, que en aquel momento trabajaban juntos en Noticiero Univision, se mostraron muy felices de recibir tan importante distinción.

“La última foto es el día que yo anuncié que me iba de Univision, hace siete años”, explicó Maria Elena sobre su publicación. “(Jorge) me puso la mano sobre el hombro y me dijo que era muy valiente. Ahora que le toca a él, le digo lo mismo”, escribió, refiriéndose a la decisión de Ramos de dejar la empresa que fue su hogar por tantos años. “Ramitos, tu legado está cimentado, has dejado huella como tanto deseabas. Qué bueno que lo pude ver y vivir de cerca”, concluyó su emotivo mensaje.

Jorge mencionó a María Elena al confirmar su salida de Univision

Luego de que se hiciera oficial que dejará Univision a finales de año, tras las elecciones presidenciales de 2024, Jorge se pronunció públicamente, asegurando que se trataba de “una decisión difícil, triste y tomó mucho tiempo”.

En el mensaje que compartió al final de la emisión de Noticiero Univision del pasado 10 de septiembre, Ramos expresó: “Así terminan mis 40 años en Univision, 38 de los cuales estuve al frente de este Noticiero y 17 conduciendo Al Punto. Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas. Univision literalmente ha sido mi segunda casa. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este gran equipo de periodistas que ha logrado consolidar el liderazgo a lo largo de los años”.

El también autor de libros como Así veo las cosas: Lo que nunca te conté reafirmó su compromiso con el periodismo al asegurar que su salida de la cadena televisiva no significa su retiro. “Después, por supuesto les contaré de mis planes profesionales. Hay mucho por hacer en el periodismo y eso realmente me llena de entusiasmo”, dijo. En su mensaje mencionó tanto a María Elena como a otras colegas con las que trabajó. “Por el momento solo me queda agradecerles a ustedes que nos ven cada noche que me han acompañado durante tanto tiempo con tanto cariño y fidelidad y gracias a ti Ilia, a María Elena Salinas, Andrea Cutias y Teresa Rodríguez con quienes he tenido el honor y la responsabilidad de conducir este noticiero".