Las lindas palabras de ‘Chiqui’ Delgado a Jorge Ramos tras conocerse su próxima salida de Univision

Ante la sorpresa de muchos, este 9 de septiembre se dio a conocer la próxima salida de Jorge Ramos de Univision, cadena de televisión en la que ha trabajado por casi 40 años. Tras los primeros informes, la empresa confirmó que el periodista mexicano cerrará su ciclo en sus filas al terminar este año, no sin reconocer su trayectoria impecable. Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar, y entre ellas ha destacado de manera especial la de Chiquinquirá Delgado, pareja del reconocido comunicador.

© Getty Images Este 9 de septiembre se anunció la próxima salida de Jorge Ramos de Univision.

Momentos después de que se hiciera oficial la salida de Ramos de Univision, ‘Chiqui’ tomó sus historias de Instagram para dedicarle un breve, pero significativo mensaje a su novio en el cual además de elogiarlo, le mostró su apoyo incondicional y le deseó lo mejor para el camino que sea que tome.

“No conozco a nadie más entregado, profesional y valiente”, escribió la presentadora venezolana, agregando a modo de hashtag la frase “lo mejor está por venir”, además de unos emojis de manos aplaudiendo y etiquetando la cuenta de Jorge. Junto a estas palabras, Chiquinquirá compartió un retrato en blanco y negro del periodista, en el que se le ve sentado en una silla con la pierna cruzada, y mirando al frente.

© GettyImages Jorge y 'Chiqui' tienen una sólida y discreta relación.

Hasta el momento de escribir estas líneas, Jorge no se ha pronunciado de manera pública sobre la decisión tan importante en su vida profesional. Sin embargo, dada la intachable ética y el profesionalismo que siempre lo han caracterizado, es seguro que le irá de maravilla a donde quiera que vaya.

La salida de Jorge de la empresa que fue su hogar por cuatro décadas, que fue reportada en un primer momento por la periodista Mandy Fridmann en el portal Las Top News, significa un importante movimiento en la televisión de habla hispana en Estados Unidos.

© Instagram @chiqui_delgado 'Chiqui' Delgado le dedicó una publicación a Jorge Ramos.

“Luego de una histórica gestión de 40 años, Jorge Ramos Ramos dejará su puesto como copresentador de Noticiero Univision y Al Punto tras las elecciones presidenciales de 2024”, indicó la cadena en un comunicado. “Ramos es uno de los periodistas más respetados de Estados Unidos. Su distinguida carrera, que abarca 40 extraordinarios años en Univision, 38 de ellos como copresentador de Noticiero Univision, deja una marca indeleble en el periodismo hispano”.

El compromiso más allá del papel

Desde el inicio de su relación hace más de 13 años, Jorge y ‘Chiqui’ han apostado por la discreción, compartiendo solo una que otra foto juntos, así como unos cuantos detalles de su vida juntos. Sin embargo, el que no grite constantemente su amor a los cuatro vientos no significa que la pareja no sea sólida. De hecho, el periodista y la conductora tienen una visión muy clara de su relación.

© Getty Images Jorge y Chiquinquirá llevan más de 13 años juntos.

Hace poco, Chiquinquirá estuvo como invitada en el programa Desiguales, donde expresó su postura a favor de que las parejas vivan juntas sin estar casadas. “Totalmente”, dijo convencida. “(El matrimonio) Es una decisión de cada quien. Estar casado es más allá de un papel”, expresó.

Si bien ‘Chiqui' y Jorge no son legalmente marido y mujer, sí celebraron hace unos años una unión simbólica por medio de una ceremonia íntima en la India en 2014. Previamente, la pareja se comprometió durante un romántico viaje a París, en el que Jorge le entregó a ‘Chiqui’ un anillo de compromiso.