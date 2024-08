Jorge Ramos sobre la falta de tiempo para estar con su familia: 'El costo personal ha sido altísimo'

A lo largo de los años, Jorge Ramos ha consolidado una carrera en el periodismo que le ha merecido el reconocimiento. Sensible, recuerda cómo fueron sus primeros años tras abandonar México para ir en busca de sus sueños, memorias plasmadas en su reciente libro titulado Así veo las cosas. Al hacer una retrospectiva de sus días entregado al oficio periodístico, es inevitable para él hablar de los sacrificios hechos durante su tiempo al frente de la noticia, como el no poder compartir con su familia momentos importantes debido a las órdenes de trabajo con las que debe cumplir.

© Getty Images Jorge Ramos reflexionó sobre los sacrificios que ha hecho por el periodismo.

La importancia de rectificar el rumbo

Jorge concedió una reveladora entrevista a la plataforma Canela TV, espacio en el que recordó cómo uno de sus hijos le pidió estar presente para él. “Tengo 66 años, creo que siento que he podido identificar las cosas importantes. Hay una anécdota que cuento de mi hijo Nicolás, que hay una cartulina azul que él me hace, creo que para el Día del Padre, que me dice: ‘Papá, deja de trabajar’. Cuando te das cuenta de que hay esas cosas más importantes, es cuando corriges, cuando rectificas el rumbo…”, explicó.

Abierto a compartir más de ese aspecto de su entorno personal, Jorge expuso la postura que han tomado sus hijos. Así mismo, expuso la reflexión a la que ha llegado a estas alturas de su vida. “Paola, Nicolás y Carlota no quieren un papá periodista, no quieren un papá que salga en la televisión, que salga en redes sociales, ellos lo que quieren es un papá presente, y el periodismo y la paternidad tienen una cosa en común, tienes que estar presente. Y el cincuenta por ciento del éxito, en la paternidad y en el periodismo es estar ahí…”.

© @paoramos Jorge Ramos y sus hijos.

El costo de ser periodista

Orgulloso de su historia en los medios de comunicación, Jorge dice sentirse pleno de desempeñarse en un ámbito que tanto la apasiona. Sin embargo, reconoce el costo que ha tenido que pagar por ello. “Estoy maravillado de poder ser periodista y creo que alguien que es periodista nunca puede dejar de serlo, pero al mismo tiempo entiendo que el costo personal por falta de tiempo con los que más me quieren ha sido altísimo. Me he perdido aniversarios, me he perdido cumpleaños, me acabo de perder la graduación de Carlota…”, confesó.

La dolorosa reflexión de su hija Paola

No es sencillo ser un padre presente cuando se es periodista, afirma Ramos, pero desde donde se encuentre, siempre buscará la manera de mantenerse comunicado con los suyos. En ese sentido, recuerda las charlas con su hija Paola cuando tuvo que ser enviado a las coberturas de guerra.

© @paoramos Jorge Ramos y su hija Paola

“Paola, mi hija, tuvo una presentación muy linda conmigo… ella me entrevistó por primera vez, cosa que agradezco, pero me contaba una anécdota dura que me ha tocado ir a seis o siete guerras, y que antes de cada guerra ella recuerda la llamada que yo le hacía y le decía: ‘Paola, me tengo que ir a Ucrania, me tengo que ir a Israel, me tengo que ir a Afganistán o a Irak’, y cómo ella sufría por saber que quizás esa iba a ser nuestra última llamada. Cómo les evitas a tus hijos ese dolor, es casi imposible… Paola me decía: ‘Papá, no te preocupes, todo va a ir bien pero ella y yo sabíamos en esos silencios, en esa llamada, que podía ser la última llamada…”, reveló el comunicador, quien hoy además vive feliz una historia de amor junto a la actriz y presentadora Chiquinquirá Delgado.