Jorge Ramos y su hija mayor juntos en la Convención Nacional Demócrata: ‘Nada como coincidir con ella’

A pesar de que Jorge Ramos es discreto con su entorno familiar, en ocasiones especiales se da la oportunidad de compartir un poco más en sus redes sociales, como los logros de sus dos hijos, Paola y Nicolás, de quienes está muy orgulloso. Paola, la mayor de los dos chicos, ha seguido sus pasos y también se dedica a los medios de comunicación. Como cosa del destino, la vida reunió a padre e hija en uno de los eventos más importantes del contexto político de este 2024. Ambos coincidieron en la Convención Nacional Demócrata, en Chicago, donde la vicepresidenta Kamala Harris fue nombrada oficialmente como la candidata del Partido Demócrata por la presidencia de los Estados Unidos.

© @paoramos Jorge Ramos

A través de sus redes sociales, el titular de Noticiero Univision compartió una fotografía en la que aparece con su hija en la misma cobertura noticiosa, pero para diferentes medios; él para la cadena en la que trabaja desde hace años y ella para como colaboradora de Noticias Telemundo. Sobre la imagen publicada en sus historias de Instagram, el comunicador de 66 años escribió: "Con Paola en la CND en Chicago. Nada como coincidir con ella y los dos como periodistas", escribió.

© @paoramos Jorge Ramos y su hija Paola

Además de este post de su padre, Paola Ramos, quien también trabaja para la cadena MSNBC, compartió varias fotografías del evento político, que la reunió con su padre en el 'campo de batalla'. Orgullosa de su papá, Paola compartió varias imágenes detrás de cámaras, mientras realizaba su labor periodística.

© @paoramos Paola Ramos

Paola Ramos es hija del periodista con su primera esposa, la también periodista Gina Montaner. El matrimonio de la pareja no funcionó, y cuando Paola era muy niña, sus padres de divorciaron. Ella creció en Madrid al lado de su madre, y continuó sus estudios universitarios en Estados Unidos. Pese a que crecieron en continentes diferentes, Jorge Ramos siempre estuvo presente para su hija, en constantes viajes y llamadas, además de estar en los momentos más importantes.

© @paoramos Paola con sus padres, Gina Montaner y Jorge Ramos

'Tú me has enseñado a ser valiente'



Prueba de ello es la gran relación que ambos han construido y así lo ha dejado ver la propia Paola. En junio pasado, cuando Jorge presentó su más reciente libro Así veo las cosas: Lo que no te conté, su hija mayor lo entrevistó, y en medio de la charla, ella le contó que gracias a él es más valiente.

"Tú me has enseñado a ser valiente, a ser una persona valiente", dijo. "Cuando estaba leyendo tus columnas, me acordaba de cuando te estabas yendo a Nueva York a lo de las Torres Gemelas en el 2001", comentó sobre cómo fue para ella crecer con un padre periodista. "Pero cuando estaba leyendo eso, ¿sabes de qué me acordé? De las llamadas, cuando yo tenía unos 13 o 14 años, yo estando en Madrid, me llamaste desde el aeropuerto y me dijiste, 'Me voy a Afganistán'. Me acordé también de Ucrania e Israel", comentó la hija mayor del titular de Noticiero Univision, haciendo una especie de recuento de todas las veces que ha viajado por motivos de trabajo hasta los epicentros de los conflictos mundiales.