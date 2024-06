'Me has enseñado a ser valiente': la emotiva dedicatoria de Paola a su padre, el periodista Jorge Ramos

Hace unos días Jorge Ramos vivió uno de los momentos más especiales de su trayectoria, al presentar su libro Así veo las cosas: Lo que nunca te conté en Los Ángeles. Su hija, la también periodista Paola Ramos fue la encargada de moderar la presentación de la publicación en Los Angeles Central Library. A casi una semana del evento, la propia Paola ha usado sus redes sociales para expresar su sentir ante tan única oportunidad, en la que no solo tuvo la oportunidad de presentar el libro de su padre, sino también el hecho de poder entrevistarlo, asegurando que para ella había sido todo un "orgullo".

A través de sus redes sociales, la comunicadora de MSNBC compartió un carrusel de fotografías y videos acompañados de un texto en el que habló de esa grata vivencia, la cual será inolvidable para ambos. "Que orgullo poder entrevistar a mi padre— y tener la oportunidad de hacerle todas las preguntas que siempre he tenido sobre su carrera como periodista, sobre las experiencias que ha vivido en las guerras, sobre su estrategia cuando entrevista a dictadores o presidentes o candidatos, sobre lo que piensa del 'sueño americano' y sobre como balancea las necesidades de la vida y las del periodismo", se lee en el texto de Paola Ramos. Hacia el final del post, Paola, quien es fruto del primer matrimonio del periodista con Gina Montaner, se refirió a una curiosa casualidad acerca del lugar en el que se llevó a cabo la entrevista. "Lo mejor de todo es que tuvimos esta conversación en Los Ángeles, la primera ciudad a la que llegó de Mexico el 2 de enero de 1982".

'Tú me has enseñado a ser valiente'

Uno de los fragmentos de la entrevista a su padre que Paola Ramos retomó para su emotiva publicación en Instagram fue justo una en la que recordó cómo fue crecer con un padre que se iba a hacer la cobertura noticia de los conflictos armados alrededor del mundo. "Tú me has enseñado a ser valiente, a ser una persona valiente", dijo. "Cuando estaba leyendo tus columnas, me acordaba de cuando te estabas yendo a Nueva York a lo de las Torres Gemelas en el 2001", comentó sobre cómo fue para ella ver a su padre en plena labor periodística. "Pero cuando estaba leyendo eso, ¿sabes de qué me acordé? De las llamadas, cuando yo tenía unos 13 o 14 años, yo estando en Madrid, me llamaste desde el aeropuerto y me dijiste, 'Me voy a Afganistán'. Me acordé también de Ucrania e Israel", comentó la hija mayor del titular de Noticiero Univision, haciendo una especie de recuento de las vivencias de su padre y todas las veces que ha viajado por motivos de trabajo hasta los epicentros de los conflictos mundiales.