Cobijado por su hija, Jorge Ramos presenta su libro más personal

Jorge Ramos continúa con la presentación de su nuevo libro Así lo veo yo: las cosas que nunca te conté. Después de un exitoso lanzamiento en Miami, el periodista viajó a Los Ángeles donde compartió su material frente a una concurrida audiencia. Para la presentación de su publicación, el titular de Noticiero Univision contó con una invitada de lujo: su hija mayor, Paola Ramos, fruto de su primer matrimonio con Gina Montaner. El evento se llevó a cabo en Los Angeles Central Library y contó con una concurrida audiencia, que se deleitó con el diálogo entre padre e hija, quien ha seguido sus pasos y también es periodista.

© @paoramos Jorge Ramos con su hija Paola

A través de sus redes sociales, Paola dio unos vistazos de lo fue la presentación del libro de su padre en Los Ángeles, donde ella lo entrevistó brevemente frente a la audiencia y conversaron de temas como su preparación para sus entrevistas más controvertidas o aquellas que aún tiene pendientes. En medio de la plática, Jorge Ramos compartió que tiene un "gran interés" por entrevistar a la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum y a Bad Bunny, a quien ha intentado contactar en varias ocasiones para concretar una entrevista, pero que desafortunadamente no se ha dado la oportunidad.

Jorge Ramos y su hija Paola en la presentación de su libro View post on Instagram

Al final de la presentación, Jorge y su hija se fotografiaron junto a Nicolás Ramos, el hijo menor del periodista. A pesar de que este no siguió sus pasos en el mundo del periodismo, es cercano a la labor de su padre y hermana, y por supuesto que es gran admirador de su trabajo. En Instagram stories, Paola compartió la postal familiar, en la que los tres aparecen muy sonrientes. 'Nico', fruto del segundo matrimonio del comunicador con Lisa Bolívar, juega en la posición de pateador en el equipo de los Montana Grizzlies, de la Universidad de Montana.

© @paoramos Jorge Ramos con Paola y Nicolás

'Este libro es una especie de legado'

Como el propio Ramos lo ha mencionado en ocasiones anteriores, este texto —el cual figura entre los más de 13 libros que ha publicado en su trayectoria— es su proyecto más personal, pues en él revela detalles de su vida que no había compartido nunca antes. “A mis 66 años, este libro es una especie de legado. Cuenta mi historia a través de las columnas más simbólicas y representativas que he escrito. Aquí te cuento de mi familia: de mis hijos, de mis mejores amigos y de la Jechu (así le decimos a mi mamá); de lo que he aprendido como periodista: las coberturas noticiosas que me han dejado cicatrices, del resentimiento ante los que abusan de su poder; del trauma y las oportunidades de ser inmigrante; de mis guerras (internas y externas), del miedo a morir; de mis grandes pérdidas y hasta mis más mayores alegrías. Aquí hay muchas cosas que nunca te conté", explica el autor en unas palabras sobre el material, el cual ya está disponible.