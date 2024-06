Chiquinquirá Delgado muestra su apoyo incondicional a Jorge Ramos en su proyecto más personal

Jorge Ramos presentó uno de sus proyectos más ambiciosos, pero al mismo tiempo, también uno de los más personales en el que expone sus facetas más íntimas; esas que solo su círculo más cercano conoce. En la presentación de Así veo las cosas: lo que nunca te conté en una conocida librería en Coral Gables, Miami, el periodista compartió con emoción el lanzamiento de su nuevo libro y estuvo acompañado por Chiquinquirá Delgado, quien le mostró su apoyo una vez más como su fan #1.

El nuevo libro de Jorge Ramos ya está disponible

A través de sus redes sociales, ‘Chiqui’ dio un vistazo del evento, el cual fue presentado por la comunicadora María Antonieta Collins, gran amiga de Jorge Ramos. Desde la primera fila del evento, la presentadora de televisión le mostró su apoyo a Ramos, justo como lo ha venido haciendo desde 2011, año en el que empezaron su relación. “Un nuevo libro, un nuevo viaje”, escribió ‘Chiqui’ junto a una imagen de la presentación.

Presentación del libro Jorge Ramos

“A mis 66 años, este libro es una especie de legado. Cuento mi historia a través de las columnas más simbólicas y representativas que he escrito. Aquí te cuento de mi familia: de mis hijos, de mis mejores amigos y de la Jechu (así le decimos a mi mamá); de lo que he aprendido como periodista. Aquí hay muchas cosas que nunca te conté”, se lee en el prólogo del manuscrito, el cual ya está a la venta.

En otra imagen, ‘Chiqui’ captó la portada del libro y aseguró que las páginas del libro han atrapado toda su atención. “Enganchada con cada historia”, comentó ‘Chiqui’, agregando un emoji en forma de corazón

‘Chiqui’ presumió el trabajo de su pareja

‘Ella entiende mejor que nadie mi profesión’

Aunque Jorge Ramos y ‘Chiqui’ Delgado suelen ser muy discretos con su relación, es en estas ocasiones tan especiales donde comparten su amor y la forma en la que se apoyan en sus facetas profesionales. En una entrevista con HOLA! en 2022, el titular de Noticiero Univision nos reveló la forma en la que ‘Chiqui’ lo ha acompañado a lo largo de su carrera, entendiendo el perfil de su profesión, incluso en las circunstancias más duras, como cuando fue enviado cubrir el conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Necesitas apoyo y comprensión de tu pareja, no solo para que se encargue de las cosas de la casa, sino para que con mi familia, pueda explicarle a mis hijos y a sus hijas, que es lo qué estamos haciendo”, indicó el comunicador. “Ella entiende mejor que nadie mi profesión, pero a todos nos da miedo. Yo estaba aterrado al igual que muchos, entrar a un país en guerra... Esta es la sexta guerra que me toca, pero cada guerra temes que algo pueda ocurrir y afortunadamente, no estuvimos en combate, pero yo tenía la tranquilidad de saber de que ‘Chiqui’ estaba a cargo y de que ella entendía perfectamente por que lo estaba haciendo”.