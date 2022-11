Jorge Ramos presume con orgullo los logros de sus hijos en la televisión y el fútbol

Aunque suele ser discreto con su vida personal, Jorge Ramos no ha podido evitar compartir los logros de sus hijos y sentirse como el padre más orgulloso ¡justo el mismo día! A través de sus redes sociales, el periodista de Noticiero Univision publicó un par de imágenes en las que descataba los tirunfos de sus dos hijos; Paola, de 35 años es fruto de su primer matrimonio con Gina Montaner, mientras que Nico, de 24 años es hijo del periodista con Lisa Bolívar.

©TelevisaUnivision



Jorge Ramos es padre de dos muchachos, Paola y Nico

En Instagram stories, el periodista publicó una primera imagen de su hija mayor y escribió. “Gran noche de papá. Paola, dos horas de conductora en MSNBC”. Paola Ramos siguió los pasos de sus padres dentro del periodismo y con mucho esfuerzo, se ha ido forjando una carrera dentro de los medios. Además de trabajar en la cadena MSNBC, también ha colaborado en VICE News y Telemundo. Además de su trabajo en medios, también tiene una carrera como escritora; en 2020 publicó Finding Latinx: In Search of the Voices Redefining Latino Identity.

©@jorgeramosnews



Paola Ramos en televisión

En cuanto a Nico, el joven de 24 años continúa cosechando éxitos dentro del área de juego en el fútbol americano, deporte que desempeña de manera profesional desde hace tiempo. Luego de publicar la foto de su hija presentando las noticias en televisión nacional, Jorge Ramos reveló una imagen de su hijo con su uniforme de los Montana Grizzlies. “Y Nicolás metiendo los tres puntos con que ganó la Universidad de Montana”, escribió sobre la foto.