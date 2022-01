Jorge Ramos enfermó de COVID-19 en sus vacaciones y quedó varado: ‘Estoy atrapado en el paraíso’

Jorge Ramos planeó todo para que sus vacaciones familiares en el paradisíaco archipiélago de Seychelles, África, fueran perfectas. Pero no contaba con un invitado no deseado: el coronavirus. Pese a tomar todas las medidas necesarias, el periodista de origen mexicano salió positivo al virus en su segundo día de vacaciones. A través de su columna publicada en el sitio web de Univision, Ramos compartió cómo fue que se dio cuenta de que tenía el virus, además de revelar lo complejos que han sido los días en aislamiento en una de las islas más bellas del mundo. En el fondo, el comunicador se siente afortunado, pero no puede evitar sentir un vacío y una angustia inquietantes por la enfermedad que padece.

©@jorgeramosnews



El periodista sintió los primeros síntomas y se hizo un test casero

“Estoy en una isla de las islas más preciosas del mundo y no tengo nada que hacer. Por el covid me quedé atorado en Mahe, la isla más grande del archipiélago de las Seychelles, con unos 100 mil habitantes, donde sus imponentes montañas de granito y bosques tropicales chocan contra el mar índico, el más caliente en que he nadado”, empezó así su columna.

Ramos explicó que tanto él como su pareja, Chiquinquirá Delgado y los hijos de ambos, contaban con su esquema completo de vacunación y que, antes de viajar, se hicieron una prueba PCR. Viajar a estas islas era un sueño que Jorge tenía desde que era universitario, por lo que fueron unas vacaciones planeadas casi a la perfección. Estando en su segundo día en el paraíso, Jorge sintió un zumbido extraño en su oído izquierdo, lo cual identificó como Tinitus.

Al día siguiente, percibió algo en sus fosas nasales y eso fue lo que encendió las alarmas. Se hizo un test casero para detectar COVID y el resultado fue positivo. Del numeroso grupo, entre sus hijos y los de ‘Chiqui’, solo él dio positivo, por lo que encontró unos vuelos para Miami y todos se regresaron, excepto su hija mayor, Paola Ramos, quien se quedó a cuidarlo por unos días. “Mi hija Paola no me quería dejar solo y, en una increíble muestra de cariño y solidaridad, se quedó conmigo unos días para cuidarme”.

©@paoramos



Su hija Paola lo cuidó por unos días, mientras el resto del grupo, incluida ‘Chiqui’ regresaron a Miami

“Mi hija Paola, magnífica y magnánima, ya se fue. Pero antes se aseguró que no tuviera nada grave. Tuvimos, con máscaras y una amplia distancia social, cuatro días de maravillosas conversaciones”, describió Ramos sobre los cuidados especiales de su hija, quien, al momento de partir de Seychelles, le rompió el corazón a su papá. “La quiero y la admiro. Cuando sea grande quiero ser como ella. Al ver su pelo revuelto irse en el auto que la llevó al aeropuerto, me puse a llorar como hace décadas que no lo hacía. Por varios minutos, incontrolable”.