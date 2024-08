Jorge Ramos revela su lado más humano y frágil: 'Me da miedo morirme porque no tengo esa fe'

Jorge Ramos suele ser muy hermético con su vida privada; son pocas las veces en las que comparte su lado más personal, e incluso cuida a detalle las publicaciones con su pareja, la presentadora 'Chiqui' Delgado, así como aquellas que comparte de sus hijos Paola y Nicolás. Sin embargo, en contadas ocasiones suele abrirse y revelar su faceta más humana. A propósito de la promoción de su libro Así veo las cosas: Lo que nunca te conté, el periodista de raíces mexicanas contó por qué no tiene fe y compartió su miedo a morir.

"Me da miedo morirme porque no tengo esa fe que muchos tienen. Me convertí en una persona agnóstica. No ateo, porque el ateo es el que está convencido que Dios no existe yo no sé, yo no tengo esa certeza que algo más va a ocurrir", dijo a la su entrevistadora María Alejandra Requena.

Recordando su juventud y la educación tan estricta que recibió, Ramos confesó que una serie de maltratos lo fueron alejando cada vez más de la religión, por lo cual no cree más. "Me tocó crecer con sacerdotes benedictinos que nos golpeaban. Me tocaba confesarme con el prefecto de conducta los viernes y a él le tenía que contar mis pecados y era él mismo era quien nos castigaba", dijo. "Así que fui perdiendo la fe muy poco a poco, hasta que después me quede sin fe. Perdí la fe, yo quisiera tener tu fe y la de mucha gente, pero no la tengo".

Explicando a detalle su miedo a morir, Ramos se sinceró y dijo que, el hecho de no saber que hay más allá, es verdaderamente lo que lo inquieta. "Mi miedo a morir es que no sé qué sigue he estado leyendo mucho últimamente sobre astronomía y la idea de que fuimos polvo de estrella y que nos vamos a convertir en polvo de estrella no me parece muy atractiva", indicó el periodista de 66 años. "Me gusta más la idea de vivir es mucho más atractivo y esa idea de vida eterna convertida en polvo no me parece absolutamente nada atractiva. Me da miedo eso, me da miedo morir".

Sus creencias no afectan su relación con 'Chiqui'

Pese a sus creencias, esto no ha sido un obstáculo para su relación con Chiquinquirá Delgado, quien curiosamente recibe su nombre por la Virgen de Chiquinquirá, de Venezuela. En una entrevista con Ismael Cala en CNN, Ramos habló al respecto en un simpático guiño a su pareja. "Soy seguidor de la Virgen de Chiquinquirá pero por otras razones", dijo entre risas.

¿Cómo funciona su relación si él no es creyente y ‘Chiqui’ que sí que lo es? En esa misma conversación respondió que todo es gracias a la comunicación. "Bueno nos comunicamos muy bien, por que tenemos un proyecto común, tenemos una familia juntos, una modern family con sus dos hijas y los dos míos, así que más modernos no podemos ser", añadió. "Hemos decidido tener una forma de vivir que es solo para nosotros, es algo que nos funciona", agregó.