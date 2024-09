Jorge Ramos recibe apoyo de su hija mayor y su exesposa, tras su salida de Univision

Jorge Ramos tomó una de las decisiones más duras de su carrera el pasado lunes 9 de septiembre. Tras 40 años dentro de las filas de Univision, el periodista decidió dar un paso atrás y dejar la empresa a la que considera como su "segundo hogar". El periodista ya se pronunció al respecto y su círculo más cercano lo ha apoyado con mensajes y palabras de aliento; su pareja, Chiquinquirá Delgado se mostró solidaria con él, mientras que su hija mayor Paola Ramos le ha dedicado un emotivo post en sus redes, asegurando que está "más que orgullosa de su padre". Incluso, Gina Montaner, madre de Paola y primera exesposa de Ramos, se sumó a los buenos deseos para el comunicador, quien emprenderá un nuevo camino profesional.

© @paoramos Paola Ramos con sus padres, Gina Montaner y Jorge Ramos

"Estoy más que orgullosa de mi padre @jorgeramosnews. Hoy, después de 38 años de ser copresentador del noticiero de Univision, @jorgeramosnews anunció que dejará la cadena a finales de año", se lee en la primera parte de la publicación de Paola, quien ha seguido los pasos de su padre como periodista.

© @paoramos Jorge Ramos con su hija Paola

"Durante décadas, Univision no solo ha sido consistentemente el noticiero en español número uno del país, sino que también generó confianza con millones y millones de latinos y familias inmigrantes. Se convirtieron en una voz confiable, una voz amigable; contaron historias que nadie más contó; presionaron a los políticos para que se dirigieran a los latinos cuando los medios tradicionales no lo hicieron; nunca tuvieron miedo de exigir cuentas a los que estaban en el poder, presidentes, dictadores e… incluso a los que estaban dentro de su propia empresa", escribió.

Video relacionado

En su publicación, la hija mayor de Jorge Ramos hizo una mención especial a los coelgas de su padre, que con el tiempo se han convertido en amigos y compañeros suyos dentro del gremio. "Univision y millones de latinos crecieron juntos, transformándose lentamente en las voces más poderosas de Estados Unidos. @jorgeramosnews @iliacalderon @mariaesalinas @tererodrigueztv @lourdes_delrio @collinsoficial ….y cada persona frente y detrás de la cámara fue parte de la generación que hizo eso. Qué privilegio ha sido para mí crecer junto a este gigante. Fin de una era y comienzo de una nueva", concluyó la comunicadora.

© @paoramos Jorge Ramos con sus dos hijos, Paola y Nicolás

La hija del periodista acompañó su post con una serie de fotos y videos; el primero fue el video de su padre en el que se refería a su salida de la empresa. El segundo, fue la captura de pantalla de un medio en inglés anunciando la salida de Ramos de la cadena. La tercera imagen se trató de un retrato de su padre y las últimas dos, de este al lado de sus colegas en el noticiero, Ilia Calderón y María Elena Salinas.

Gina Montaner se suma a los buenos deseos para su exmarido y coelga de profesión

Gina Montaner, mamá de Paola y exesposa de Jorge Ramos, también expresó sus buenos deseos al comunicador en la nueva etapa fuera de Univision y alabó la labor de otras reconocidas periodistas y queridas amigas con las que su exmarido trabajó a lo largo de los años.

© @paoramos Jorge Ramos y Gina Montaner con Paola de bebé

La también periodista y autora de libros escribió: "@jorgeramosnews @mariaesalinas @trerodrigueztv son referentes del periodismo en español en EEUU. Asignatura pendiente: un libro sobre la era que dejan atrás.

© @gina.montaner El mensaje de Gina Montaner a Jorge Ramos

'Chiqui' Delgado y su hija Marielena cobijan al periodista

'Chiqui' Delgado, pareja actual del periodista, también comentó el post de Paola con las siguientes palabras: "Tienes al mejor, más íntegro y valiente papá Paolis #soproud (tan orgullosa)". En tanto, su hija, Marielena Dávila, fruto de la relación de 'Chiqui' con Guillermo Dávila, se sumó a los comentarios de apoyo hacia Ramos, quien se ha convertido en un segundo padre para ella, así como para su hermana menor, Carlota Valentina Sarcos: "The best, ever (el mejor, siempre)".