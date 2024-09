Jorge Ramos se pronuncia sobre su salida de Univision: 'Ha sido una decisión difícil y triste'

Horas después de que se diera a conocer la salida de Jorge Ramos de Univision, de viva voz el periodista confirmó la noticia sobre su decisión. Hacia el final de la emisión de Noticiero Univision, el periodista de raíces mexicanos habló acerca de su decisión, la cual calificó de "difícil, triste" y que "tomó mucho tiempo". El también autor de bestsellers reiteró que no era un "adiós inmediato", sino que estará al frente del Noticiero Univision y de Al Punto hasta fin de año.

© @jorgeramosnews Jorge Ramos dejará Univision a finales del 2024

"Y para terminar, tengo algo personal que contarles voy a dejar Univision. La empresa y yo de común acuerdo decidimos no renovar el contrato que termina a fin de año", empezó. "Continuaré en este Noticiero y en Al Punto hasta diciembre. Ha sido una decisión difícil, triste y tomó mucho tiempo", añadió.

"Así terminan mis 40 años en Univision , 38 del os cuales estuve al frente de este Noticiero y 17 conduciendo Al Punto. Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas", dijo el periodista. "Univision literalmente ha sido mi segunda casa. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este gran equipo de periodistas que ha logrado consolidar el liderazgo a lo largo de los años". En ese sentido, el presentador de noticias añadió: "Ellos son mis amigos, están ahí detrás de cámara, son mi familia y les deseo la mejor de las suertes".

Jorge Ramos confirma su salida de Univision

No es su retiro de los medios, aseguró

El autor de libros como Así veo las cosas: Lo que nunca te conté indicó que más adelante hablará de sus planes dentro del periodismo, pues si bien es un adiós a Univision, esto no significa su retiro. "Después, por supuesto les contaré de mis planes profesionales. Hay mucho por hacer en el periodismo y eso realmente me llena de entusiasmo".

© Slaven Vlasic De acuerdo con el periodista, su salida se dio de mutuo acuerdo con la cadena

"Por el momento solo me queda agradecerles a ustedes que nos ven cada noche que me han acompañado durante tanto tiempo con tanto cariño y fidelidad y gracias a ti Ilia, a María Elena Salinas, Andrea Cutias y Teresa Rodríguez con quienes he tenido el honor y la responsabilidad de conducir este Noticiero y como mencioné, no es un adiós inmediato. Mañana aquí seguimos seguimos con las noticias", señaló.

Su compañera Ilia Calderón le dedicó unas palabras, mostrándole un profundo agradecimiento. "Las palabras sobran quiero agradecerte sobre todo por la generosidad que siempre has tenido conmigo vas a estar siempre en mi corazón y en el corazón de todos los compañeros".

© Gustavo Caballero El periodista no se retira de los medios, sino que toma otro camino

Decenas de colegas del medio como Maity Interiano, María Elena Salinas, Tanya Charry, Lilia Luciano, Pamela Silva, Julio Vaqueiro, Leon Krauze, entre otros comunicadores le externaron su profunda admiración y cariño en medio del momento profesional por el que atraviesa, en el que dentro de unos meses se despedirá de la cadena que lo acogió hace 40 años.