Ángela Aguilar comparte un romántico momento junto a su esposo Christian Nodal

Desde que Ángela Aguilar confirmó, en exclusiva para ¡HOLA!, su noviazgo con Christian Nodal, la pareja ya no se oculta en redes sociales, donde hace unas horas se convirtió en tendencia por un video romántico que publicó la cantante en su perfil de Tik Tok. En el clip, que ya alcanzó los más de 62 mil likes, aparecen intercambiando besos y caricias mientras el tema Abrázame, que la esposa de Nodal canta con Felipe Botello y El Sonoro Rugir, los novios bailaron a ritmo de la estrofa que reza: “Abrázame fuerte, no me dejes por favor”.

A ritmo de su canción 'Abrázame', Ángela Aguilar bailó junto a su esposo

Un baile de amor

A un par de semanas del estreno de este sencillo, Ángela quiso promocionarlo de la mano de su esposo quien, en el clip aparece cantándole muy cerquita, mientras ella sonríe. Desde que hicieron pública su relación, no han parado de apoyarse el uno al otro. Así como la cantante lo acompañó tras bambalinas en sus conciertos y algunas veces sobre el escenario, ahora, Christian la apoya en la promoción de este tema en Youtube ha alcanzado los más de dos millones de reproducciones.

Para Ángela siempre ha sido muy importante tener una pareja en la que se pueda apoyar, un ejemplo que vio en casa con su abuelo, Antonio Aguilar quien siempre trabajó al lado de Flor Silvestre. Hace un año, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ángela reveló que se casaría el día que encontrara a alguien con los mismos valores que su abuelo: “Casarme, hasta que encuentre un hombre como era mi abuelo, con mi abuela”, reveló en aquella ocasión. Ahora que la cantante se ha casado, todo parece indicar que el cantante es alguien que cumple al pie de la letra con estas características.

Un sueño hecho realidad para la novia

Lo cierto es que desde que hicieron pública su relación, dejaron claro que tenían planes serios. A poco más de un mes de su boda, la pareja comienza a escribir sus primeras memorias como marido y mujer. Recientemente, Pepe Aguilar habló en entrevista para Caracol Televisión, en Colombia, qué sintió al ver a su hija llegar al altar: “Me dio alegría por ella, porque estaba haciendo lo que ella quería hacer ya esta vida vienes a hacer lo que puedas hacer, de repente no lo que quieras hacer”.

Desde que hicieron pública su relación, los cantantes dan rienda suelta a sus fotos románticas en redes

El día de su boda, Ángela quiso hacer un homenaje a su abuela Flor Silvestre caminando hacía su esposo con el tema de Nuestro gran amor , uno de los instantes más emotivos de la ceremonia, de acuerdo con el padre de la novia: “Pusieron una canción de mi mamá, que le cantaba a mi papá: 'Como el sol le hace falta a la luna, porque sin él no podría darnos luz, como el aire hace falta al mundo, así me haces falta tú'. Caminar con mi hija me dio una emoción extraña, que nunca había sentido, escuchar a mi madre cantar y llevar a mi hija a casarse, pero también me dio alegría”, recordó Pepe Aguilar sobre el día de la boda de Ángela.