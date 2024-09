María Becerra revela que fue intervenida por un embarazo ectópico: 'Ansiábamos ser padres'

La publicación más reciente de María Becerra en Instagram se ha llenado de mensajes muy cariñosos y los mejores deseos ante una complicada situación personal. La cantante y su novio, J Rei, publicaron esta tarde que ella se había sometido a una intervención médica debido a un embarazo ectópico que desde el miércoles le había ocasionado fuertes dolores. Un comunicado que acompañó con una fotografía desde el hospital, en la que ambos se toman de la mano en este difícil momento.

© IG: @mariabecerra María Becerra y J Rei

Con mucha fuerza y siempre sincera con sus fans, María escribió: "¡Hola a todos!Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico. Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor".

La cantante explicó: "Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia".

En una entrevista con HOLA! Américas, María había externado su deseo de convertirse en mama, mismo que reiteró en su escrito, así como sus planes de intentar formar una familia: "Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro ya que nos sobra amor y todo una vida por delante)".

Video relacionado

Tras la intervención, María se encuentra estable y fuera de peligro, tal como lo comunicó: "Afortunadamente el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos. Sé que algunos pueden haberse enterado y preocupado, por eso mismo les contamos, no queremos que anden circulando noticias falsas en este momento tan delicado".

La cantante, quien se encuentra en medio de su gira mundial con fechas próximas en Latinoamérica y Estados Unidos, anunció que por ahora tendrá que poner una pausa mientras se recupera por completo. "Quiero que sepan que estoy bien y que como me recomendaron los médicos, estaré volviendo poco a poco a mi rutina y al trabajo".

Finalmente se sintió acogida por el cariño que ha recibido por parte de su público: "Gracias por sus mensajes de apoyo, de verdad significan mucho para nosotros. Les mandamos un abrazo grande ❤️ Atte: mari y juli ♥️".

¿Qué es un embarazo ectópico?

El caso de María Becerra no es aislado a nivel mundial. El embarazo ectópico ocurre cundo el óvulo fecundado no se implanta dentro del útero, usualmente empieza con su crecimiento en las trompas de Falopio, lo que supone un gran riesgo para la madre al no haber un espacio suficiente para que el feto se desarrolle con libertad. De no tratarse a tiempo, este tipo de embarazo puede traer severas complicaciones en la salud de la madre, ya que surgen complicaciones con otros órganos, lo que podría derivar en una severa hemorragia interna que podría costarle la vida a la mujer.

© Getty Images

Entre los síntomas más comunes están los dolores intensos en el área abdominal, pues cabe recordar que durante un embarazo es vital poner atención a cada síntoma, y que el dolor no es normal, ya que el cuerpo estaría avisando de una posible complicación. El sangrado vaginal también es un síntoma de alerta así como intensos mareos o debilidad, detalles a los que no se les debe restar importancia y que lo más recomendable es acudir al médico para asegurarse de que todo está bien.