María Becerra abandona las redes sociales por el acoso: ‘Me ha causado ansiedad y pánico’

La vida de una celebridad no es color de rosa como muchos pudieran imaginar, pues más allá de la fama y el glamour, significa estar expuesto al escrutinio público. María Becerra lo ha comprobado, pues se ha convertido en blanco de constantes ataques por medio de redes sociales, los cuales han afectado su salud mental. Ante esta situación, la cantante argentina, quien meses atrás se sinceró por completo con HOLA! AMÉRICAS sobre su vida, ha decidido abandonar sus cuentas al menos temporalmente.

María, quien se encuentra en medio de su Tour24, tomó su cuenta de X (antes Twitter) para denunciar la situación el acoso digital del que ha sido víctima y por el que ha decidió darse un respiro de las redes sociales.

“Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”, expresó la cantante en el primero de varios tuits. “Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir, como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor, cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, ¡con todo!”, expuso.

“Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes, más que nadie, saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL”, admitió María.

La cantante de 24 años, quien en junio del año pasado se comprometió con su novio J Rei, dijo que no seguirá “siendo masoquista” teniendo una red social en la que lo que recibe son insultos, por lo que se optará por abandonarla, pero no sin antes agradecer a quienes la apoyan y le mandan su amor.

La intérprete argentina señaló que no solo dejará X, sino todas sus cuentas. Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya”, explicó. Y sobre su regreso dijo que será “cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”, concluyó su mensaje.

La gira sigue

En su sincero y extenso mensaje, María no mencionó nada sobre que la situación que vive en términos de salud mental vaya a generar cambios en su agenda de conciertos. La intérprete tiene programados dos conciertos en España para el próximo fin de semana, Torrevieja y La Palma Respectivamente.

Su Tour24 continuará en México con una presentación el 24 de agosto, y entre septiembre y octubre visitará varias ciudades de Latinoamérica como Lima, Quito y Santiago. También ofrecerá conciertos en varias ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles y Miami, para concluir la gira en su natal Argentina con un show en Tucumán el 14 de diciembre.