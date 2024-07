Sheynnis Palacios se sincera sobre el momento más frágil de su salud mental

© Getty Images Palacios ha luchado durante varios años contra la ansiedad

Desde que Sheynnis Palacios piso el escenario de Miss Universo, su mensaje fue claro: la salud mental es un derecho de todos. Es por eso que a lo largo de su reinado, la originaria de Nicaragua ha procurado hacer conciencia sobre la importancia de cuidar este aspecto de nuestra persona, abriendo su corazón para compartir sus propias experiencias. Tal y como sucedió durante un evento organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana, en donde con total apertura reveló uno de los pasajes más oscuros de su vida, justo unos años antes de su coronación.

Con la sinceridad que la caracteriza, Sheynnis habló de su diagnóstico de ansiedad y como la ha enfrentado, compartiendo con los presentes algunos consejos para hacer frente a esta situación. Sin embargo, también se abrió de capa para hablar de los momentos más difíciles que ha vivido debido a esta condición, la cual la ha llevado a enfrentar momentos sumamente oscuros. “En 2018 y 2021 tuve intentos de suicidios y la razón principal por la que adopto animales es porque me salvaron la vida”, compartió durante la charla, luego de detallar que durante una de esas crisis, fue su mascota quien la forttaleció y la contuvo. “En el 2018 un intento de suicidio, un pensamiento navego por la mente y tomé un arma cortopunzante, y fue mi perrita, quien llegó desesperadamente a donde yo estaba, y empezó a lamerme la cara y la mano. Entonces, yo solté ese objeto y me lancé a abrazarla, y ella lamía mis lágrimas, y le agradecí tanto porque me había salvado la vida”, ahondó.

En ese mismo sentido, la Miss Universo 2024 lanzó un fuerte mensaje: “La salud mental es un derecho que todos tenemos. Es un derecho universal, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo dice”, advirtió. “No me crean a mí, créanle a los expertos y ustedes tienen y pueden ejercer. Con responsabilidad atendamos nuestra mente, porque si estamos sanos internamente nuestra sociedad también va a prosperar”.

Su lucha contra la ansiedad

Durante una charla que sostuvo con Alejandro Chabán para su podcast, Sheynnis Palacios habló de los problemas de salud mental que ha enfrentado y la forma en la que ha logrado tomar riendas de esta situación, siempre con ayida de los expertos. Y es que desde tiempo atrás tenía cabos sueltos en su infancia, marcados por terceras personas, en especial aquellos que le hacían cyberbulling. “En ese momento le decía a mi exnovio que no entendía, no soy mala persona, sólo estoy tratando de ayudar a mi familia, de ser una buena hija, buena nieta, buena hermana... No entendía cómo la gente podía decir tantas cosas de mí y hacer memes. En ese momento no me doy cuenta de que estoy iniciando con episodios de ansiedad”, expresó.

La presión en el pecho, el llanto y la falta de oxígeno fueron las señales más fuertes que vio en sí misma, y descubrió que muchas eran ocasionadas por el pasado, sin dar importancia al presente. “Yo sabía que estaba mal pero no me atrevía a buscar ayuda porque pensaba que me ingresarían en una clínica o que me darían pastillas. Hay tantos tabúes”. A pesar de todo, buscó en línea sus síntomas y descubrió que se trataba de un episodio de ansiedad, lo que le hizo buscar ayuda profesional.