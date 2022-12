Karol G lanza ‘La Vida es Una’; María Becerra, ‘La Nena de Argentina’; y CNCO se une a Alejo

Llegamos a esa temporada de fiesta todos los días, y para que el ánimo siga hasta el cielo, esta semana tenemos estrenos para todos. Karol G lanza La Vida es Una. María Becerra estrena el álbum La Nena de Argentina, al mismo tiempo que Anuel AA anuncia su disco Las Leyendas Nunca Mueren 2. Además, Alejo & CNCO unen sus talentos para lanzar Estrella.

Y para ponernos más en mood navideño, Justin Quiles canta Alegría; y Lupita Infante llena el ambiente festivo con Te Deseo Muy Felices Fiestas.

María Becerra - La Nena de Argentina

La estrella urbano-argentina María Becerra estrena su esperado nuevo álbum, que contiene 13 canciones que exploran distintos géneros como bachata, cumbia, pop, reggaetón, trap, baladas acústicas y más. La Nena De Argentina incluye dos éxitos, que nos anticipó como antesala a este estreno: Automático. “No pensé en un concepto como en el álbum anterior. En esta ocasión quería ser yo, María La Nena de Argentina y fluir. Esto se ve reflejado en que amo hacer música y me fascinan todos los géneros. En las canciones quedan expuestas mis dos facetas; el lado más salvaje de tensión sexual y de seducción y mi lado sensible, emocional y dramático”, expresa la cantante.

Karol G - La Vida es Una

Una canción escrita por Karol G y su frecuente colaborador Ovy On The Drums, que forma parte de la banda sonora de la cinta animada Puss in Boots: The Last Wish. El tema es una mezcla divertida de pop y reggaetón con toques de un guitarra española que une la melodía en una animada explosión de buenas vibras, mientras Karol G canta “quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura”, invitando a los oyentes a divertirse y vivir cada día al máximo.

Brray - Tú y Yo

El cantante puertorriqueño que ha revolucionado la escena musical por el particular estilo que lo distingue donde narra lo que sucede en las calles de su tierra natal, lanza su nuevo sencillo Tú y Yo junto a Rainao. Este sencillo nació, tarde una noche, en el estudio cuando BRRAY escucho la pista y empezó a armar el coro de la canción. Mora escribió el verso de Brray y Rainao escribió su verso. El tema se trata de la vida y como uno anda en lo suyo como tal, pero con esa persona que uno prefiere estar. El video oficial fue inspirado sobre dos personas que están juntos en la discoteca y solo están ellos dos; y marca el primer tema electrónico que lanza Brray.