El actor turco Akin Akinözü regresa a Telemundo para cautivar con ‘Amor y Traición’

Akin, tu madre es una actriz bien reconocida dentro del medio del entretenimiento en Turquía, ¿cuál dirías que ha sido el mejor consejo que te ha dado?

Como tal no me ha hado uno en específico, pero ella siempre me ha hecho sentir fuerte con su amor. Ella me dio la confianza de poder hacer cosas nuevas, de no tener miedo de subir a un escenario y alentarme a seguir lo que dictaba mi corazón, y estoy muy agradecido por ello. Sus acciones, la forma en la que me hizo sentir, creo que es lo más valioso; estoy muy agradecido con mi madre.