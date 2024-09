Claudia Lizaldi confirma que tiene nuevo novio: 'Es muy amigo de mi exmarido'

Los giros en la vida sentimental de Claudia Lizaldi han llevado a la conductora de televisión a reflexionar sobre el amor. A pesar de haberse separado del padre de sus hijos, Eamonn Sean Kneeland, en 2018, y de concluir su pasada relación con Germán Bricio, actual pareja de Ingrid Coronado, la presentadora de MasterChef Celebrity no cerró las puertas a la posibilidad de un nuevo romance. Feliz por esta etapa de su vida, es así como asume su reciente noviazgo con Pedro Moctezuma, a quien asegura conoce desde hace varios años gracias a la amistad que los mantuvo cercanos desde el pasado, sentimiento que se ha transformado entre ambos, orgullosos de vivir este momento.

© @claudializaldi Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma se conocieron 15 años atrás.

Cómo nació el amor entre los dos

Amable como suele ser con la prensa, Claudia abrió su corazón en una reciente entrevista con el programa matutino Venga la Alegría, espacio en el que habló de cómo fue que las cosas entre ella y Pedro comenzaron a tomar nuevos rumbos. “Me empezó a escribir Pedro pero para el tema de chamba y ya cuando nos vimos fue: ‘Tú y yo tenemos que hacer cosas juntos’, empezó la sociedad y muy rápido nos hicimos muy buenos amigos, eso sí. Pedro me conoce muy bien a mí, de hecho nos reíamos y decíamos: ‘Tú y yo nunca vamos a poder ser pareja, somos muy parecidos, te conozco perfecto’, y mira cómo es la vida que terminamos siendo pareja y estamos súper contentos…”, afirmó.

Al ahondar en sus declaraciones, Claudia reveló cómo fue que conoció al empresario, con quien mantuvo una amistad de varios años antes de quedar flechada por él. “Aquí lo muy curioso es que Pedro es muy amigo de mi exmarido. Yo conocí a Pedro hace 15 años en una cena con la exesposa de Pedro y mi exesposo…”, reveló durante la plática. “Pedro ha venido a sumar todavía más a la buena relación que tenemos. Cuando empezamos a salir y estaba en Tulum me invitó a desayunar a mí y a mi exesposo con su novia, a platicar con ellos, no por pedirles permiso, pero sí estábamos empezando ya una relación de pareja…”, confirmó.

© Getty Images Claudia Lizaldi afirma sentirse contenta de volver a a amar.

No teme volver a enamorarse

Gracias a la experiencia que Claudia tiene a raíz de sus vivencias amorosas, está segura de dar pasos firmes en ese terreno. Después de todo, despojarse de los miedos es lo más importante para ella. “No le doy mucho crédito al miedo porque al final del día todos nos vamos a morir, creo que ya hemos platicado de distintas maneras…”, afirmó en la reveladora conversación, feliz de pasar la página de sus anteriores situaciones sentimentales para comenzar a trazar así nuevos planes en pareja.

Claudia hizo énfasis en lo que implica abrirse a estas nuevas oportunidades. Sin embargo, está feliz de que lo suyo con haya surgido de manera espontánea gracias a una amistad que por mucho tiempo les permitió conocerse en otro plano. “De repente está este miedo de volver a amar, volver a compartir que estás amando porque qué van a decir, que si yo no quería era pasar por un proceso de: ‘Me enamoré, esta es la persona’… Lo que me pasó con Pedro es que no nos enamorados de principio, construimos una relación de amistad”, dijo.

© @claudializaldi Claudia Lizaldi reveló que años atrás ella y Pedro Moctezuma fueron muy buenos amigos.

¿Quién es Pedro Moctezuma?

El empresario pertenece a una de las familias más conocidas en México dedicadas a la industria restaurantera. Pedro es hijo de Estela y Cayetano Moctezuma, y recientemente se ha desarrollar proyectos para la televisión. Por muchos años estuvo dedicado a la vida nocturna como propietario de bares y discotecas. Sin embargo, a raíz de la inestable calidad de vida que esa ocupación le provocó, tomó la decisión de retirarse de la vida nocturna. “Todo eso me fue llevando a vivir en un mundo de fiesta y poco a poco entré en los vicios. Lo hice prácticamente casi 30 años. Tomé la decisión de retirarme de este tipo de negocios, de la vida nocturna que también se relacionaba con la vida de excesos…”, expresó a la revista Clase, de El Universal. Pedro también es conocido por ser tío de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.