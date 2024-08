Raúl de Molina fue trasladado de urgencia al hospital tras sentirse mal en pleno programa

Algo que siempre ha caracterizado a Raúl de Molina, además de su simpatía y buen humor, es su honestidad con el público. El presentador suele ser muy directo y transparente al emitir sus opiniones y también al compartir algunos aspectos de su vida, entre ellos su salud. Recientemente, el conductor de El Gordo y La Flaca (Univision) tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras sentirse mal en pleno estudio de televisión y, pasado el susto, él mismo ha salido a explicar lo que le pasó.

© Instagram @rauldemolina Raúl de Molina ha sido muy honesto al hablar de su saludm

Durante la emisión del pasado 28 de agosto, ‘El Gordo’ presentó algunos síntomas que lo alertaron no solo a él, sino también a su compañera Lili Estefan y a todo el staff. “Ayer, terminando el programa, terminé siendo el chofer ambulancia de mi querido Raúl de Molina que, en medio del programa, alguien se dio cuenta de que Raúl se sentía mal”, contó la presentadora. El conductor fue llevado al hospital y afortunadamente no se trató de nada grave, pues acudir al foro y contar de viva voz lo que le pasó.

“Me empecé a sentir mal después de la historia de Juan Gabriel, me empezaron escalofríos en el cuerpo y estos escalofríos los tengo hace como una semana, pero los he trato de ver, he hablado con los doctores, pero me sentí mal que casi me desmayo aquí”, explicó de Molina.

© Instagram @elgordoylaflaca Lili Estefan fue la encargada de llevar al hospital a Raúl de Molina.

“Entonces todo el mundo se preocupa, querían llamar al 911, Lili cargó conmigo, llamó a Gloria Estefan, llamó a toda la familia para que en un hospital cercano a Univision me llevaran para allá”, continuó Raúl, detallando que en el lugar al que lo llevaron lo estaba esperando una prima de Lili que es enfermera. “Me empiezan a ver, me subió la presión de momento mucho, tenía todo el cuerpo frío, frío, frío”, contó.

Lili hizo una pequeña intervención para agregar, en tono bromista, algunos detalles a la versión de su compañero. “Raúl, tú lo estás explicando muy bien, no, no era así señores, Raúl llegó así: ‘¡Ay! ¿Dónde está Mily? ¡Llámenme a Mily!’”, expresó la presentadora, imitando los alaridos de ‘El Gordo’. “’Lili, ¿me voy a morir’’, y yo: ‘Raúl, ye vas a morir, pero no hoy’”, continuó la simpática conductora, revelando que el personal del hospital no daba crédito de que se tratara del presentador.

Raúl de Molina explicó lo sucedido View post on Instagram

“Me hicieron un electrocardiograma, todo salió perfecto, me sacaron sangre”, continuó de Molina, mientras su compañera trataba de ventanearlo revelando que en el hospital se había desvestido frente a ella y él le había advertido de no grabarlo.

Video relacionado

Su agradecimiento por el cariño y el apoyo

El presentador contó que siguieron haciéndole pruebas y por suerte, no hubo ningún resultado alarmante. “Gracias a Dios me salió todo bien en todos los análisis y en todas las cosas que me hicieron”, expresó agradecido.

“Me fui al hospital en Mercedes convertible, pero bueno”, expresó bromista. “Gracias a Lili que estuvo conmigo todo el tiempo y todos los productores que estuvieron ahí”, agregó el conductor, revelando que le pidieron no ir al día siguiente al programa, pero él prefirió asistir para cumplir con el público. De hecho, contó que el mismo día que fue hospitalizado, tras ser dado de alta, se presentó a una gala a la en la que ya había confirmado su asistencia, y aunque estuvo solo unos momentos, hacerlo para fallar en su compromiso.