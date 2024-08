Con una excursión para ver pingüinos, Raúl de Molina revive una linda memoria al lado de su hija

Raúl de Molina tiene a sus seguidores fascinados con las espectaculares postales que ha compartido de su soñado viaje familiar por Sudáfrica. El presentador de El Gordo y la Flaca ha cambiado de escenario, dejando atrás el safari en la sabana africana para viajar a las costas sudafricanas y aprecias al pingüino de El Cabo, una animal único y fascinante. Para ‘Rauli’ y su hija Mía esta excursión a Boulders Beach ha sido de lo más especial, pues juntos recordaron cuando ella era una pequeña de cinco años y jugaba junto a ellos.

© @rauldemolina Raúl de Molina y su familia

A través de sus redes sociales, el conductor de televisión compartió un video de este lindo encuentro, el cual fue a la distancia. Debido a que se intentan proteger a toda costa, el acceso ya no está permitido, justo como el propio Raúl lo explicó. “Año tras año que regreso a #africadelsur siempre vuelvo a pasar por #bouldersbeach Esta playa la he visto cambiar desde que vine por primera vez en el 1998 y más tarde con @miademomo quien se bañaba y corría en la arena junto a ellos. Ya esto no se puede hacer y la tienen más protegida para no poder llegar a ellos si no admirarlos desde una plataforma. Miren las fotos y vídeos y al final Mía en el 2005”.

En el video, se aprecia a decenas de pingüinos a la orilla del mar, a lo lejos, Raúl y su esposa, además de su hija, admiran a los bellos animales. Hacia el final del clip, el presentador agregó una foto de Mía, cuando tenía alrededor de cinco años, y en la postal aparece jugando con los simpáticos pingüinos.

Raúl de Molina y su familia avistando pingüinos View post on Instagram

© @rauldemolina Mía de Molina con un pingüino a los 5 años

"Gracias por llevarme otra vez papi ❤️", escribió la joven debajo de la publicación de su padre, con quien ha viajado a lo largo de su vida por todo el mundo. En ese mismo post, la joven comentó: "Un lugar demasiado especial para mí".



Mía demoró 10 años en volver a África con sus padres

Este viaje familiar es aún más especial, pues no solo han revivido sus memorias, sino que es el primero de Mía desde hace 14 años. La última vez que viajó con sus padres al continente africano fue en 2014, sin embargo, el conductor y su esposa, Mily de Molina continuaron visitando este destino tan especial por su parte. Ahora, Mía como toda una adulta, acompaña a sus padres quienes al inicio de este viaje estaban más que emocionados por poder contar con su presencia. "Camino de un lugar que Mia visitó a los cinco y a los 10 años pero no había regresado en 14 años. Nosotros venimos frecuentemente pero este viaje lo hice por mi hija que me lo pidió hace tiempo", escribió Raúl junto a un video en el que aparecen abordando el avión que los llevaría de Miami a Sudáfrica.

La familia de tres ha visitado en esta travesía lugares como Johannesburgo, Capetown, una reserva protegida para hacer un safari además de la región vinícola del continente. A través de sus redes, 'El Gordo' ha deleitado a sus seguidores con sus postales, mostrando sus dotes de fotógrafo profesional.