Raúl de Molina ha bajado 67 libras, ¿qué hace con toda la ropa que ya no le queda?

Además de ser todo un foodie y de amar los viajes por el mundo, Raúl de Molina tiene otra gran pasión: la moda. El presentador de El Gordo y la Flaca tiene un clóset de ensueño que a todo amante del buen vestir lo haría enloquecer. Con el paso de los años el comunicador ha desarrollado un excelente gusto para vestir y no hay ocasión en la que no aparezca a cuadro muy elegante y formal. Jomari Goyso, el fashionista de Univision, se adentró al guardarropa de uno de los más famosos de la televisión hispana e hizo interesantes hallazgos, como su colección de 800 corbatas o su fijación por cierto modelo de zapato, el cual tiene en varios colores.

© GettyImages Raúl de Molina

Para el segmento Más moda menos filtro que presenta en Despierta América, Jomari visitó el departamento de Raúl en Miami, quien lo recibió y le mostró su vasto clóset. Fue ante las cámaras del español que 'Rauli' contó que su gusto por la moda fue heredado por su madre. "Mi mamá desde chiquito, cuando yo tenía cinco años las camisas mías tenían mi inicial", dijo. "Nunca me dejó mi madre vestirme con pantalones largos hasta después de los 11 años. Cuando llegué a España de Cuba fue que empecé a ponerme pantalones largos", compartió el presentador, recordando cómo fue que evolucionó en su vestir de niño a jovencito.

En medio de la conversación, Raúl le mostraba a Jomari las decenas de chaquetas que tiene hechas a la medida con diferentes telas y estampados. El español reparó en el estilo del presentador, el cual según él ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Según el experto en moda, Raúl antes usaba únicamente zapatos para salir en televisión, mientras que ahora, lleva zapatillas deportivas. "Con 65 años es más cómodo andar en tenis", agregó el conductor de televisión, quien opta por la comodidad, eso sí, sin perder el estilo.

¿Qué hace Raúl de Molina con la ropa que ya no le queda?

Ahora que ha perdido alrededor de 67 libras en un año y medio, es lógico que esto se vea reflejado en la ropa. Como ya no es la misma talla, Raúl se ha tenido que hacer de nuevas prendas o modificar algunas de sus preferidas para volver a lucirlas, pero con varias libras menos. En el caso de aquellas que ya no tienen arreglo, Raúl se ha tenido que deshacer de estas. "Toda la ropa de cuando yo estaba más gordo ya la regalé", contó a Jomari. Sorprendido, este le preguntó: "¿Cuándo adelgazas tiras la ropa?", a lo que el compañero de Lili Estefan clarificó: "No, no la tiré; algunas me las arreglaron y otras las regalé".

Ante la duda de si Raúl volvía a ganar peso, este respondió así a su entrevistador: "Bueno, compro ropa nueva... ¿qué voy a hacer? pero me la hacen a la medida la mayoría de la ropa, excepto cosas que me puedo normal, acuérdate que ahora perdí mucho peso".

En este paseo por su guardarropa, Jomari vio la colección que Raúl tiene de 800 corbatas, además de que salió a relucir que el 99% de sus camisetas son de la firma Ascot Chang, establecida en Hong Kong. Desde hace 30 años, dicha línea es la favorita de Raúl. El presentador de Univision aprovechó para desmentir la versión de Jomari de que siempre usa el mismo esmoquin para todos los eventos, mostrando ante las cámaras que tiene varios modelos en terciopelo rojo, verde, azul y negro.

¿Se acerca su retiro?

Entre bromas, Raúl contó que él tiene mucha ropa debido a su profesión. "Llevo 30 años en televisión, hago un programa diario; quiero vestirme bien y siempre repites cosas porque tengo que cambiarme, prefiero vestirme bien para que el público me vea bien vestido", explicó. "El día que ya no esté en televisión me compraré menos ropa", añadió. En ese sentido, Jomari le preguntó si su retiro ya estaba cerca, a lo que Raúl contestó con gracia: "No, no me puedo retirar porque tengo que comprar ropa".