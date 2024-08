Raúl de Molina comparte su encuentro con una manada de leones en su safari por África

Raúl de Molina y su esposa Mily continúan de viaje al lado de su hija Mia de Molina en sus espectaculares vacaciones en África. Además de disfrutar de la cultura local, la gastronomía y los paisajes espectaculares, la familia de tres se ha embarcado en un safari, donde han capturado las postales más increíbles. El presentador y su familia están disfrutando al máximo de estos días de aventura en Sudáfrica, un viaje al que afortunadamente su hija los ha podido acompañar, pues en ocasiones anteriores que la pareja ha pisado el continente africano, su hija no había podido unírseles.

© @rauldemolina Raúl de Molina con sus seres queridos en África

Uno de los momentos más emocionantes del safari por la sabana sudafricana fue cuando 'Rauli' y su familia tuvieron un encuentro cercano con unos leones, quienes estaban plácidamente dormidos. A través de Instagram stories, el conductor de El Gordo y la flaca compartió el video en el que su hija Mia aparece como toda una narradora, contando a la audiencia de Raúl de los leones duermen 20 horas al día y que solo están despiertos cuatro horas, mismas en las que devoran a sus presas. "Puede ir hasta 14 días sin comer", dijo la joven de 24 años. "Cuando despiertan, comen muchísimo", agregó. Al fondo y en tono de broma, se escucha la voz de su papá, quien dice: "Comen más que yo".

En el video, se aprecia a Mia con un atuendo muy chic para la sabana africana, con una puff jacket color crema, un sombrero de gamuza decorado y unas gafas oscuras.

Video relacionado

En otro video, publicado en su feed de Instagram, el conductor de Univision muestra algunos de los mejores momentos del safari, en el cual sacó a relucir sus habilidades como fotógrafo y captó leones, elegantes, antílopes, hienas, entre otros animales característicos de este ecosistema. Junto al video, Raúl de Molina compartió las siguientes palabras llenas de gratitud, en las que expresó su fascinación por Sudáfrica, país al que ha viajado en 12 ocasiones. "Espectacular safari junto a @miademomo y amigos en @singita_ #africadelsur #SabiSand Es unos de nuestros lugares favoritos para venir de vacaciones. Este es nuestro décimo segundo viaje a estas área de #africa. Comenzamos a visitar este país y otros donde puedes ver animales en la selva en el año 1998".

Raúl de Molina da un vistazo del safari que ha realizado con su familia View post on Instagram

© @rauldemolina Raúl de Molina captó imágenes espectaculares

Un viaje especial para su hija

La travesía de la familia de Molina arrancó hace cinco días y de acuerdo con las palabras del propio Raúl, de trata de unas vacaciones de verano muy especiales, en específico para su hija. Si bien ella ya había visitado Sudáfrica a los cinco y 10 años de edad, no había regresado a Sudáfrica en 14 años, por lo que era un destino planeado con mucho anhelo. "Camino de un lugar que Mia visitó a los 5 y a los 10 años pero no había regresado en 14 años. Nosotros venimos frecuentemente pero este viaje lo hice por mi hija que me lo pidió hace tiempo", escribió el presentador junto a un video en el que aparece con su hija en las cabinas de primera clase del avión que los llevó a su destino.