Lili Estefan recuerda el duro diagnóstico médico que recibió Raúl de Molina años atrás

Una de las mancuernas más conocidas de la televisión hispana es la conformada por Lili Estefan y Raúl de Molina, quienes juntos han sacado a flote el programa televisivo de espectáculos El Gordo y la Flaca. Durante el tiempo en que han sido rostros de esta emisión, han consolidado una amistad y cercanía colmada de anécdotas y de acontecimientos diversos, entre ellos algunos episodios complicados, como la ocasión en la que El Gordo, como también es conocido Raúl, fue diagnosticado con cáncer. A partir de ese momento, Lili se convirtió en uno de sus apoyos y también confidente, según recuerda la presentadora, quien ha revivido ese instante durante su reciente charla con el cantante Don Omar, también tocado por este problema de salud.

© Getty Images Lili Estefan y Raúl de Molina son una de las mancuernas más conocidas de la televisión hispana.

El testimonio de Lili sobre lo sucedido con Raúl

Sensible al escuchar el relato del cantante de música urbana, Lili se sinceró sobre lo difícil que puede resultar recibir este tipo de noticias. Según recuerda, para ella fue estremecedor escuchar a su compañero Raúl, quien le confesó que, por ese entonces, las cosas no andaban bien. “Yo viví esto al lado de Raúl. Raúl tuvo cáncer hace dos décadas atrás, y nunca se me olvida la noche que me llamó y me dijo: 'Tengo que hablar contigo', y me cuenta que llegó al doctor por un dolor de espalda...”, explicó la presentadora en la entrevista para el programa de Univision.

Videos relacionados

Lili evocó las palabras de su compañero, y recordó cómo este le compartió una de las preocupaciones del médico que lo atendió, quien además lanzó una importante advertencia al presentador. “Raúl tenía molestia y cuando llega y le dicen: 'Tienes cáncer', el doctor le dice: 'El único problema que tengo es que tú estás con demasiado sobrepeso y yo no me atrevo a operarte, siento que te me vas a quedar muerto en la mesa de operaciones’...”, citó la conductora, visiblemente empática con Don Omar.

© Getty Images Lili Estefan recordó la llamada que le hizo Raúl para contarle de su diagnóstico.

El antes y el después de una noticia sensible

Con el corazón en la mano, Lili hizo énfasis en lo mucho que este tipo de noticias puede repercutir en quienes atraviesan por estas situaciones. “Cuando uno recibe noticias así en la vida, la vida te cambia para siempre...”, expresó Estefan, atenta a las declaraciones del cantante de música urbana, quien a diferencia de Raúl no tuvo algún dolor, pues admite que comenzó a sentirse cansado. Posteriormente, los médicos descubrieron un tumor en su riñón izquierdo, la misma situación por la que atravesó Raúl de Molina tiempo atrás.

© Getty Images Lili Estefan y Raúl de Molina mantienen una cercana amistad.

Por fortuna, el destino fue favorable para Raúl, quien tras recibir su diagnóstico se sometió a una cirugía, la cual ocurrió sin contratiempos. “Era algo inesperado, como la mayoría de la gente que le dicen que tiene cáncer. Fui a ver a un especialista… (Me dijo): 'Tienes un tumor grande, se puede operar. No tienes nada de qué preocuparte, por favor tranquilo. No te preocupes, hago esto cinco días a la semana y todo va a salir bien'. Cuando salí de ahí, me sentí como otra persona…”, confesó el presentador, declaraciones retomadas por People en Español.