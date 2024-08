Don Omar recuerda a detalle cómo fue su diagnóstico de cáncer: 'Mi miedo era quedar vivo y enfermo'

En junio pasado, Don Omar alertó a sus seguidores al compartir una de las noticias más impactantes de su vida. A través de sus redes sociales, el cantante puertorriqueño revelaba que había sido diagnosticado con cáncer. En su mismo mensaje explicó que después de una cirugía, ya estaba libre de aquella enfermedad que, por unos meses, le robó la tranquilidad y lo hizo analizar a fondo las decisiones de su vida. Si bien había llevado el tema en lo más privado posible, ahora ha decidido abrir su corazón para contar su historia, muy agradecido por estar vivo.

En entrevista con Lili Estefan para El Gordo y la Flaca, el intérprete de 46 años explicó que, aparentemente, todo estaba bien. En 2021 él se encontraba en una gira de 20 conciertos por Estados Unidos, hasta que al final de la misma empezó a sentirse mal. "Comencé a ver que había cambios dentro de mi cuerpo, comencé a sentirme débil", recordó. Aquellos síntomas correspondían a una hemorragia interna que en esos momentos tenía y de la que se percató días después al ir al baño.

Si bien los síntomas eran de alerta y él se encontraba asustado, el cantante no dijo nada, pensando que todo se debía a una deshidratación, pero las cosas eran más serias de lo que pensaba, aunque seguía en negación de que algo malo estuviera pasando en su salud.

La enfermedad seguía su curso y después de una presentación en Miami, todo había empeorado y su cuerpo daba señales claras, las cuales finalmente escuchó. Después de ir al médico y someterse a exámenes médicos, el diagnóstico mostraba un tumor en el riñón izquierdo que, en ese entonces, no sabía si era maligno.

"Los doctores me advirtieron que tenía que tomar acción rápido porque el tiempo seguía pasando y si mi tumor llegaba a tener los tres milímetros, iba a pasar de fase uno a fase tres de cáncer, y después de esa fase ellos no aseguraban qué iba a suceder", contó a detalle.

Don Omar inició un tratamiento en el Orlando Health Cancer Institute, y fue justo al llegar al centro de salud en donde entendió lo que estaba sucediendo. "Yo sentí frío por dentro porque dije: 'Yo tengo cáncer'", recordó impresionado. Sincero, reveló que no tenía miedo de morir, sino de quedar vivo y enfermo.

La cirugía que le salvó la vida

Gracias a la pronta acción de los médicos, Don Omar se sometió a una operación que él considera pequeña, con tres incisiones. Aunque fue más costosa, también fue menos dolorosa, y la urgencia de mejorar siempre la tuvo por los compromisos que tenía con su público y los shows que habían pagado un boleto para sus shows.

En medio de ese temor, el cantante reveló cómo un encuentro con una enfermera que además era su fan le robó la tranquilidad. "Me están extrayendo sangre y la señora me mira y me dice: 'Tú eres Don Omar'. Yo le dije que sí y me responde: 'Ah, pues vamos a tomarnos una foto, no vaya a ser que te mueras". Un comentario con poco tacto que no olvidará.

Un cambio completo

Sonriente, agradecido por cómo se solucionó todo y siempre viendo por la alegría de los suyos, Don Omar asegura que llevó la enfermedad y su proceso con mucho ánimo, pues lo último que quería era afectar las emociones de sus seres queridos y que lo vieran con tristeza.

Esa experiencia también le hizo valorar todo. "Yo me sentía tan bien con saber que estoy haciendo las cosas bien. Estoy trabajando mejor que nunca, tengo una gira exitosa, mis relaciones de familia está en el mejor momento de mi vida. Yo no quería que lo que estaba pasando cambiara la felicidad de todo el que estaba a mi alrededor", aseguró.