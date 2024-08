Kailey Levy expresa su admiración a su papá: ‘No puedo esperar a seguir tu camino en la actuación’

A pesar de los cambios que se han dado en el hogar de William Levy y Elizabeth Gutiérez, hay algo que no cambia; el amor que sus hijos sienten por sus padres. Esto quedó más que demostrado en un cariñoso mensaje de felicitación que Kailey le dedicó a su papá con motivo de su cumpleaños número 44. Por estos días, el actor de raíces cubanas se encuentra en Roma, ciudad desde la que ha revelado que ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto de cine. Además se ha encontrado celebrando en muy buena compañía con amigos y colegas del medio.

En medio de estas celebraciones, no podían faltar los mensajes cariñosos de sus hijos. 'Tophy' lo felicitó con un post en sus redes, asegurando que era "su mejor ejemplo a seguir". Ahora es Kailey quien lo llena de halagos y cumplidos, demostrándole lo mucho que lo quiere. A través de su perfil de Instagram, la jovencita de 14 años compartió el siguiente mensaje, acompañado de una fotografía de hace unos ayeres, cuando ella era una niña pequeña.

"Feliz cumpleaños papi!! Gracias por trabajar siempre tan duro para darnos todo lo que tenemos. Te admiro mucho y no puedo esperar a seguir tu camino en la actuación. Has hecho mucho por nosotros y no puedo agradecerte lo suficiente. Te amo hasta los cocos azules❤️❤️ @willevy", escribió la hija menor del actor.

Ante este bello gesto, el actor de series como Vuelve a mí respondió: "Te amo mi princesa hermosa!!! Eres mi adoración. Mi mejor amiga. Gracias por siempre ser tan atenta y cariñosa y por todos esos masajitos jajajajaja te amo. You the best daughter in the world Love you with all my heart.(Eres la mejor hija del mundo Te amo con todo mi corazón)".

De acuerdo con los últimos reportes en torno a la separación de los actores, la cual fue confirmada por la propia 'Ely' a través de las páginas de ¡HOLA! en marzo, 'Tophy' vive en casa de su padre, mientras que Kailey reside con su madre en un departamento en Miami. Acerca de la relación de la adolescente con su papá, Elizabeth compartió un mensaje hace poco más de un mes, asegurando que no hay más que amor entre pare e hija. "Kailita ama a su papá... sabe que jamás le haría daño y la relación de ambos habla más que las palabras", dijo en un texto publicado en sus stories.

Su futuro como actriz

El mensaje de Kailey llama la atención, pues en el ha dejado ver su intención de convertirse en actriz, justo como sus padres. De hecho, en unas declaraciones realizadas por Elizabeth Gutiérrez, esta reveló que su hija con el actor de origen cubano debutaría pronto en una serie junto a su padre, en España. En abril pasado, a su paso por Despierta América, 'Ely' habló del talento de su hija y de su próximo debut en una serie al lado de su ex. "Mi hija va a hacer una serie próximamente con William en España. Ella quiere, la apoyamos”, comentó.

En ese mismo sentido, Elizabeth reveló que Kailey sí tiene intenciones dedicarse a la actuación. "Mi hija sí (quiere ser actriz), mi hijo no quiere nada qué ver con la actuación, él quiere jugar béisbol”, señaló. "(Christopher) hizo una película y la verdad es que lo hizo súper bien, quedé impresionada, tiene talento, pero no le gusta, me dice: ‘Ni lo pienses, mami’", dijo entre risas, dejando en claro que la menor de sus hijos es la única que seguirá sus pasos.