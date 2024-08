¿Su luna de miel? Oriana Sabatini y Paulo Dybala pasean por las costas italianas a un mes de su boda

Parece que fue ayer cuando Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en marido y mujer, pero lo cierto es que ha pasado más de un mes desde su boda. Aunque sus fans esperaban que se fueran enseguida de luna de miel, la pareja argentina tuvo que retomar sus respectivos compromisos. Sin embargo, parece que la cantante y el futbolista finalmente han tenido la oportunidad de hacer su primer viaje como esposos, aunque no ha sido precisamente una honeymoon tradicional, sino más bien una aventura con amigos.

© Grosby Group Oriana y Paulo fueron captados durante un paseo en yate por las costas de Cerdeña.

Hace un par de días, Oriana y Paulo fueron fotografiados paseando por las hermosas costas italianas en Cerdeña. El futbolista y la intérprete decidieron relajarse con un paseo en yate junto a algunos amigos, entre ellos su compatriota Leandro Paredes, compañero de Dybala en el A.S. Roma, y Camila Galante, esposa del centrocampista.

Los recién casados lucían muy tranquilos charlando con sus amigos en la cubierta de la embarcación. Paulo, orgulloso siempre de sus raíces, disfrutó de un tradicional mate, una infusión herbal que es muy característica de Argentina.

© Grosby Group Paulo y Oriana disfrutaron su paseo con sus amigos Leandro Paredes y Camila Galante.

© Grosby Group Paulo mostró su físico mientras disfrutaba de un tradicional mate.

El futbolista de 30 años usó un traje de baño negro y una camiseta blanca sin mangas, la cual se quitó en un momento, dejando al descubierto su figura atlética. Por su parte, Oriana lució un favorecedor bikini azul celeste, con el cual resaltó su característico bronceado.

© Grosby Group Oriana lució su estilizada figura en un bikini azul celeste.

El nombre del futbolista argentino acaparó los titulares de los medios deportivos en días recientes, luego de que se diera a conocer que rechazó una jugosa oferta equivalente a más de 80 millones de dólares para jugar con el club saudita Al Qadsiah.

“Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la selección argentina. Aunque se critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día”, explicó el argentino tras su partido contra el Empoli. “No podés ignorar el dinero, pero hay muchas otras cosas a considerar. Mi agente, que es un amigo, también valoró mi bienestar”, señaló Dybala. Algunos han insinuado que su decisión pudo haber estado influenciada por su esposa.

© Getty Images Paulo rechazó una oferta millonaria para jugar con un club en Arabia Saudita.

¿Una luna de miel poco tradicional?

Tras su boda el pasado 20 de junio, Paulo regresó a la capital italiana para retomar sus actividades con el A.S. Roma, mientras que Oriana voló a Chicago para asistir junto a algunas amigas al concierto de Blink-182 en Lollapalooza. Aunque sus compromisos sí fueron una de las razones por las que la pareja no se fue de luna de miel tras casarse, también es verdad que, al menos del lado de la cantante, no había mucho entusiasmo por hacer su primer viaje como matrimonio.

© Instagram @orianasabatini Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casaron el pasado 20 de julio.

En marzo, cuando la hija mayor de Catherine Fulop se encontraba alistando los preparativos para su boda, acudió como invitada al programa argentino LAM (América Televisión), y charló con el anfitrión Ángel de Brito sobre algunos detalles de la celebración. Y, cuestionada sobre sus planes para su luna de miel, Oriana admitió que el tema no le generaba tanta ilusión como podía esperarse.

“Ay, no sé, me da un poco de fiaca (pereza). Es que luna de miel siento que al no tener hijos nosotros hemos tenido lunas de miel", comentó entonces la cantante de 28 años “Y también nos gusta estar con amigos y disfrutar”, agregó. Esta postura explicaría el porqué ella y Paulo optaron por irse de paseo a Cerdeña con amigos, en vez de hacer un romántico viaje en pareja.