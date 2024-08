Oriana Sabatini revela la razón por la que pospuso su luna de miel con Paulo Dybala

El pasado 20 de julio, casi en coincidencia con su sexto aniversario juntos, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en marido y mujer. La feliz pareja tuvo una espectacular boda en Buenos Aires, en su natal Argentina, de la que compartió algunos vistazos. Tras el enlace, sus seguidores han estado esperando las fotos de su luna de miel, pero esta aún no ha iniciado, y ha sido la propia cantante quien ha revelado las razones.

Convertido en hombre casado, Paulo tuvo que regresar a Italia para atender sus compromisos con el A. S. Roma, equipo con el que juega desde hace años y con el que tiene programados varios partidos esta semana y el resto de agosto. Dada la situación, Oriana aprovechó para hacer un viaje con sus amigas a Estados Unidos.

La hija mayor de Catherine Fulop y ‘Ova’ Sabatini viajó a Chicago para asistir al famoso festival Lollapalooza. En su cuenta de Instagram compartió varias fotos y videos que permitieron apreciar lo mucho que disfrutó cantando y bailando.

© Instagram @orianasabatini Mientras su esposo Paulo Dybala se encuentra en Roma, Oriana Sabatini disfrutó de un viaje con amigas a Chucago.

Oriana estuvo en las presentaciones de artistas como Skrillex y The Killers, aunque aparentemente la banda por la que sentía especial entusiasmo era Blink-182. La guapa argentina al parecer es una ferviente admiradora del baterista Travis Barker, el esposo de Kourtney Kardashian.

© Instagram @orianasabatini Oriana se divirtió bailando y cantando en Lollapalooza.

La esposa de Dybala se tomó el tiempo de hacer un original cartel para poyar a Travis durante su show en el Grand Park, sede de Lollapalooza. Oriana escribió una divertida frase en inglés en la que se refirió a su reciente enlace matrimonial. “Travis, pospuse mi luna de miel para verte”.

Además de las presentaciones musicales en vivo, la intérprete argentina aprovechó para recorrer las calles de Chicago y disfrutar de un a paseo por el lago en un yate. “Chicago de mi cora”, escribió en una de sus publicaciones, dejando ver lo entrañable que le estaba resultando esta aventura entre amigas.

¿Sin ilusión por su luna de miel?

En marzo, cuando Oriana se encontraba alistando los preparativos para su boda, acudió al estudio del programa argentino LAM (América Televisión), y charló con el anfitrión Ángel de Brito sobre algunos detalles de la celebración.

Cuestionada sobre sus planes para su luna de miel, la cantante admitió que el tema no le causaba tanta ilusión y explicó sus razones. “Ay, no sé, me da un poco de fiaca (pereza). Es que luna de miel siento que al no tener hijos nosotros hemos tenido lunas de miel", comentó Oriana. “Y también nos gusta estar con amigos y disfrutar”, agregó.