Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya son esposos: la primera imagen de su boda

Aunque Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron muy específicos a la hora de pedir a los invitados a su boda no tomar imágenes de este día tan especial, han sido los ahora esposos quienes han querido hacer partícipes a sus seguidores de la felicidad que alberga en su corazones, luego de haber sellado su amor en una emocionante ceremonia realizada en Buenos Aires, Argentina.

© IG: @orianasabatini Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebraron su boda este fin de semana

A través de su perfil de Instagram, la pareja compartió una emotiva fotografía en la que se les puede ver dándose un romántico beso, ella luciendo hermosa con un espectacular look nupcial, y él muy guapo en un look muy clásico de traje obscuro y corbata color gris. Todo parece indicar, que la foto fue tomada justo después de haberse dado el esperado 'Sí, acepto', ante la mirada testigo de sus respectivas familias, amigos y conocidos. "Ahora si, para siempre", expresaron los recién casados al pie de la publicación, agregando un emoji de corazón color blanco y refrendando así el compromiso que ambos tienen de seguir adelante con su historia de amor, ahora desde una perspectiva diferente.

De acuerdo con medios argentinos, a la boda han asistido cerca de 300 invitados, entre los que se encuentran algunos famosos como Stefi Roitman y Ricky Montaner, Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes con su esposa Camila Galante. Además, se ha podido saber que el hermoso vestido que lució Oriana esta tarde fue creado por Dolce & Gabbana. Sin embargo, se desconoce si la cantante tendrá más de un vestido para esta noche.

La petición de Oriana y Paulo para esta noche

Hace unas semanas, Catherine Fulop, madre de Oriana, reveló en el programa Cortá por Lozano (Telefe) la peticiones que su hija y su entonces prometido habían hecho respecto a los teléfonos móviles y a las fotografías durante el día de su boda. “No quieren video. ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, comentó entre risas, revelando que la organizadora del evento había sido muy puntual a la hora de dejar en claro esta condición de los novios a sus invitados.

En ese mismo sentido, la actriz reveló que los teléfonos móviles estarían prohibidos durante la velada. “A veces me pongo hasta nerviosa y digo. ‘Ay, qué lindo eso, voy a capturarlo’, pero ellos van a tener un fotógrafo encargado. Es más, en su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo: ‘Ay, vamos a tomarnos esta foto’".