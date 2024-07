El emotivo mensaje de Catherine Fulop a su hija Oriana Sabatini en el día de su boda

El esperado día ha llegado para Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes tras seis años de relación y de haberse comprometido en octubre del año pasado, finalmente se darán el esperado 'Sí, acepto' este fin de semana. Y como era de esperarse, todos a su alrededor están muy emocionados y con los sentimientos a flor de piel, especialmente Catherine Fulop, madre de la novia, quien a través de sus redes sociales se ha mostrado feliz por el importante paso que su hija está por dar, pero también nostálgica al asumir que su retoño se ha convertido en toda una mujer y comenzará a formar su propia familia de la mano del amor de su vida.

Catherine se mostró un tanto nostálgica ante el importante paso que su hija está por dar

Con el corazón abierto, la hermosa actriz compartió un video en el que mostró el instante en el que Oriana y Paulo se comprometieron en Roma -ciudad en la que radican desde hace algunos años-, específicamente frente a la Fontana di Trevi, donde el futbolista arrodillado sorprendió a su futura esposa con la esperada petición y, por su puesto, el gran anillo. Al pie de dicho clip, Catherine habló de cómo se siente ahora que se encuentra a tan solo unas horas de ver a su hija caminar hacia el altar. "¡Y llegó el gran día, hijita! Fragmentos de la carta a mi hija que se casa hoy... Para serte honesta, no soy buena escribiendo, pero si sé que eres una parte esencial y super especial en mi vida y creo que este es un buen momento para decírtelo", expresó la intérprete en las primeras líneas. "Te he soñado siempre, ya vivías en mi corazón, Oriana, eras parte de mis sueños y el día que supe estabas en camino, no te imaginas como mi corazón se aceleró. Crecías dentro mío y confieso que tenia mucho miedo", agregó.

La orgullosa mamá de la novia recordó cómo fue que se preparó para recibirla y todas las expectativas que puso sobre ella. "Era importante para mí amamantarte, pero no sabía si lo iba a lograr… Te amamante tres años, me hacía pensar que amamantarte desarrollaría en ti una sensibilidad superior, empatía, amorosidad hacia todos los seres de este mundo. Quería que fueras la mejor persona que nadie pudiera conocer...", expresó conmovida. "Y un día llegaste. Cuando te tuve en mis brazos supe que eras mía. ¿Mía? El tiempo me diría rudamente que solo la vida te prestaba un rato para poner luces en tu camino. Fuiste ese día la materialización del amor que me unió a tu papá. Fue muy fuerte mirar tus ojitos Denim gris, te juro que eran como un gris azulado que trasmitían tanta pureza y armonía, no podía dejar de mirarte, te repito, eras la materialización del amor, ese amor intenso de papa y mío, fue sublime tenerte, eras nuestro amor. Ori es AMOR", señaló.

Emocionada, Catherine cerró su mensaje mostrándose ilusionada ante la importante etapad e vida que Oriana está por comenzar de la mano de Paulo. "Siempre voy a estar para ti... La añoranza de la casa llena de ruido, mi terremotito, tan amiga de tus amigos, tan llena de sueños y divertida… la vida a tu lado ha sido realmente bella, llena de vértigo...", dijo conmovida. "Confío plenamente en la decisión que estas tomando al tomar a Paulo como esposo. Siento que viste en él su bondad, la humanidad de su corazón, el buen padre que podrá ser para tus hijos, si Dios los bendice con esa dicha. Deseo con todo mi corazón Paulo te ame tanto como tu papá me ha amado a mí, a nosotras todo este tiempo. Me queda bendecirte hija, Dios y la virgencita te bendigan a ti y a tu futuro esposo Paulo . DIOS bendiga esta unión.Te amo para siempre hija mía. Mamá", finalizó.

Los preparativos para la boda

Cabe destacar, que desde las primeras horas de este sábado 20 de julio, Oriana Sabatini ha compartido los primeros detalles de los preparativos de su gran día. De hecho, a través de sus historias de Instagram, la cantante se dejó ver lista para iniciar con la sesión de belleza, peinado y maquillaje para su paso por el altar, pues compartió una selfie en la que se le puede ver vistiendo una bata de seda en color negro y con el pelo recogido. La intérprete no hizo mayores comentarios al respecto, pero acompañó la fotografía con un emoji de una novia.